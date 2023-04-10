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مهرجان المدينة بدقاش وليالي رمضان بالمحاسن : عروض صوفية وتنشيط للشوارع وفقرات للأطفال

Publié le Lundi 10 Avril 2023 - 19:26 قراءة: 0 د, 59 ث
      
افتتحت مساء أمس الأحد ليالي رمضان بالمحاسن من معتمدية دقاش التي تشرف على تنظيمها جمعية مهرجان الفزعة بالمحاسن بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. وتضمن الافتتاح عرضا تنشيطيا بالفرق الفلكلورية منها فرق من المنطقة قدمت فقرات من الموروث الشعبي وفق رئيس الجمعية ومدير التظاهرة محمود حمادي.
وبين المصدر ذاته أن ليالي رمضان بالمحاسن تمتد على خمسة أيام سيتابع خلالها الجمهور سهرة لموسيقى المالوف تحييها فرقة المالوف بتوزر بقيادة عبد الرزاق بينة مساء الأربعاء 12 أفريل فيما تخصص السهرة الرابعة والخامسة من التظاهرة للأطفال بعرض تنشيطي لعمي رازي يتبعها فيلم سينمائي للأطفال في الاختتام.
وأشار مدير المهرجان إلى أن التظاهرة تقام بجهود أبناء المنطقة تنظيميا ولوجستيا وتقام كل العروض في ساحة السوق وسط المنطقة.
وفي السياق ذاته يتواصل مهرجان المدينة بدقاش في نسخته الثانية من 8 الى 13 من شهر أفريل الحالي. وكان عرض الافتتاح تضمن سهرة صوفية لمجموعة حضرة تونس بالأعماق بعنوان "حضرة المنارة" تلته سهرة صوفية ثانية للمجموعة النسائية "انت شمسي" كما تابع الأطفال عرضا تنشيطيا في فضاء المسرح البلدي بدقاش.
وتخصص بقية السهرات الأخرى من المهرجان لمنطقتي أولاد ماجد وبوهلال بعرض موسيقي لمجموعة فرقة المالوف بتوزر، كما يعرض في منطقة بوهلال فيلم سينمائي للأطفال، قبل أن يختتم المهرجان بعرض صوفي لمجموعة الحملة من توزر.

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