بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (السوبر بلاي أوف): نتائج الجولة الخامسة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة لمرحلة السوبر البلاي أوف لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:





السبت 8 أفريل



في قاعة الزواوي

الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 1

في القاعة الاولمبية بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي 3 - 2





الترتيب ن ل

الترجي الرياضي التونسي 16 5 (بطل تونس)

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النادي الرياضي الصفاقسي 8 5

النجم الرياضي الساحلي 5 5

المستقبل الرياضي بالمرسى 2 5





