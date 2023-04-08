بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (السوبر بلاي أوف): نتائج الجولة الخامسة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة لمرحلة السوبر البلاي أوف لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:
السبت 8 أفريل
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 1
في القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي 3 - 2
الترتيب ن ل
الترجي الرياضي التونسي 16 5 (بطل تونس)
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النادي الرياضي الصفاقسي 8 5
النجم الرياضي الساحلي 5 5
المستقبل الرياضي بالمرسى 2 5
السبت 8 أفريل
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 1
في القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي 3 - 2
الترتيب ن ل
الترجي الرياضي التونسي 16 5 (بطل تونس)
----------------------------------------------------------
النادي الرياضي الصفاقسي 8 5
النجم الرياضي الساحلي 5 5
المستقبل الرياضي بالمرسى 2 5
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