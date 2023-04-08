تطاوين: استبشار الفلاحين بنزول الامطار التي تراوحت كمياتها بين 8 و 25 ملم

استبشر الفلاحون في ولاية تطاوين بنزول الغيث النافع مساء امس الجمعة، والذي شمل مختلف مناطق الولاية بعد انحباس طويل للامطار، وقد تراوحت الكميات المسجلة، حسب ما افاد به مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية "وات" بين 8 و 25 مم



وبين ذات المصدر ان الكميات المسجلة، التى شملت مختلف المناطق بدرجة متفاوتة ، لم تكن بالقوة التي تتسبب في جريان الاودية مما يجعل تاثيرها "ايجابيا جدا" على الغطاء النباتي والاشجار، دون ان يكون لها مفعول يذكر عن الطبقات المائية والمواجل والفساقي.



كما ابرز رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة عبدالعزيز الحرابي بدوره مزايا تهاطل الامطار على الاشجار المثمرة وخاصة على المراعي الطبيعية التي ستوفر للمربين مخزونا علفيا مهما بعد ما يزيد عن الاربع سنوات من الجفاف ويريحهم من مشقة الحصول على الاعلاف المفقودة اصلا ويزيد في تلبية حاجيات الماشية من الكلأ ويحسن بنيتها وصحتها، وفق تقديره.



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