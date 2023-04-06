مستقبل سليمان: الاسعد المعمر مدربا جديدا

قررت الهيئة المديرة لمستقبل سليمان اليوم الخميس التعاقد مع المدرب الاسعد المعمر للاشراف على الدكة الفنية لاكابر فريق كرة القدم الى نهاية الموسم.

واوعزت الهيئة المديرة لمستقبل سليمان قرارها وفق ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الى "الإنسحاب غير المبرر للمدرب فريد بن بلقاسم من تدريب الفريق وعدم ايفائه بالتزاماته تجاه الهيئة المديرة ".

واضافت ان تركيبة الجهاز لفني الجديد لاكابر كرة القدم سيكون على النحو الاتي :

-لسعد معمر : مدرب أول

-أحمد بوريشة : مدرب مساعد

-أمين كنييش : معد بدني

-خالد المغزاوي : مدرب حراس

-محمد الخميري : أخصائي الإحصاء والفيزيوناج

وتقدمت الهيئة المديرة لمستقبل سليمان بالشكر لمجلس ادارة نادي وج السعودي على تسريحها للمدرب الاسعد المعمر رغم ارتباطها معه بعقد ساري المفعول.

يذكر ان مستقبل سليمان يعيش ازمة نتائج ضمن منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم رمت به الى ذيل ترتيب المجموعة ب3 نقاط.



