متابعة تقدم تنفيذ مشروع "التكوين وسوق الشغل" بعد اختتام سنته الأولى من التنفيذ

مثلت متابعة، جملة الانجازات المسجلة في اطار مختلف محاور مشروع "التكوين وسوق الشغل" وعرض الأنشطة المبرمجة بعنوان سنتي 2023و2024 ومدى تناسقها مع توجهات الوزارة في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة، محور جلسة عمل جمعت أمس الثلاثاء عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني بممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الفني



وأوضحت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها أن مشروع "التكوين وسوق الشغل" يندرج في إطار التّعاون التونسي الألماني ويهدف إلى دعم أداء مصالح التشغيل والعمل المستقل لتطوير قدراتها في مجال الإحاطة بالباحثين عن شغل وتحسين قابلية تشغيليتهم ودعم ريادة الأعمال والإدماج المهني.



وأفادت الوزارة في هذا الصدد الى أنه تم في مجال المبادرة الخاصة الانطلاق في تنفيذ مسار "تثمين" المنهجية المعتمدة في تنفيذ المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة (مشروعك) والتي مكّنت من مزيد دعم التعاون والتكامل بين هياكل المساندة والتمويل في مجال الخدمات المسندة لرواد الاعمال.



وأبرزت في هذا الصدد أنه تمت مرافقة 200 باعث مشروع لاستكمال مخططات أعمالهم وتمّ تتويج 48 فائزا في المسابقة للانتفاع بمنحة تمويل تكميلية مسندة في إطار هيكلة المشاريع.



وأضافت أنه تمّت برمجة تنفيذ النسخة الثانية من المسابقة الوطنية مشروعك خلال سنة 2024، حيث ستخصّص سنة 2023 لاستكمال مرافقة رواد الأعمال المشاركين في مشروعك للحصول على التمويل في إطار مشروع "مبادرون" الممول من البنك الدولي للانشاء والاعمار والذي يهدف إلى تمويل حوالي 5200 مشروعا.



وفي محور التشغيل تمّ دعم مجهود الوزارة بالخصوص في الاستجابة لحاجيات الاقتصاد من الكفاءات في القطاعات الواعدة وتسهيل إدماج الشباب وخاصة منهم الباحثين عن شغل من خلال تنفيذ عمليات إعادة التأهيل المهني في إطار البرنامج الذي ينفذ مع مركز التوجيه واعادة التأهيل المهني بالإضافة إلى وضع برنامج لإعادة التأهيل.



وسيمكن هذا البرنامج أصحاب الشهائد العليا من الحصول على شهادات معترف بها دوليا في قطاعات إقتصادية واعدة على غرار الصناعات الصيدلية والطاقات المتجددة وصناعة مكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التقليص من نسب البطالة.



وبالنسبة الى محور المبادرات الجماعية والمبادرة الخاصة تمّ دعم مجهود الوزارة في مجال التحفيز على المبادرات الجماعية وإحداث المؤسسات في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك من خلال العمل على نشر ثقافة المبادرة الجماعية و تسهيل صيغ التمويل وتشجيع المبادرات والمشاريع النموذجية من خلال الانطلاق في تنفيذ مبادرة "مشروعنا "



وبينت الوزارة أنه تم الانطلاق في انجاز دراسة لإعادة تأهيل مراكز تكوين الفتاة الريفية من خلال توجيهها نحو إسداء الخدمات في مجال ريادة الأعمال الفردية والجماعية إلى جانب انجاز دورات تكوين سريعة في مجالات مهنية بسلاسل القيمة بمحيط المراكز.



وضمن محور الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم تمت مساندة مجهود الوزارة في تفعيل برنامج المبادر الذاتي من خلال تطوير المنصة الخاصة به وتنفيذ عمليات التحسيس والمرافقة.



وفي علاقة بمحور الحوار الاجتماعي تم العمل على دعم برنامج عمل الوزارة في مجال ترسيخ الأنماط الجديدة للعمل كالعمل عن بعد و العمل الموسمي والعمل الحر، فضلا عن دعم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات الاقتصادية عبر مراجعة وتطوير قائمة المهن واستشراف المهن الجديدة والواعدة.



