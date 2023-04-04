بن عروس : "ليالي السرايا" و" ليالي المحمدية" يؤثثان برنامج السهرات الرمضانية بمدينة المحمدية

تعيش مدينة المحمدية خلال شهر رمضان على وقع تظاهرتين رمضانيتين تؤثثهما مجموعة من العروض الفنية والموسيقية والمسرحية إضافة إلى عروض الشارع حيث تحتضن دار الثقافة بالمحمدية بداية من الغد الأربعاء مهرجان المدينة "ليالي السرايا" الذي يتواصل إلى غاية الثامن عشر من الشهر الحالي ويستضيف معلم قبة الباي بالمدينة فعاليات مهرجان ليالي المحمدية في دورته الثانية وذلك بداية من يوم 14 أفريل ويتواصل إلى غاية 17 من نفس الشهر .

وينطلق برنامج "ليالي السرايا الرمضانية " يوم غد الأربعاء بكرنفال بالماجورات النحاسية والدمى العملاقة وعرض صوفي لمجموعة صفاء للإنتاج الصوفي وتتواصل العروض يوم الجمعة 7 أفريل بعرض كوميدي بعنوان "ديما نضحك لمجموعة الفنان حسين القاسمي فيما يلتقي جمهور المسرح يوم 8 أفريل مع عرض مسرحي للكهول "أنا" للفنانة المسرحية هاجر عمار.

وتعود السهرات الموسيقية يوم 9 أفريل مع حفل موسيقي "تسلطينة" للفنانة ليلى اشرف وتختتم فعايات التظاهرة يوم 18 أفريل بعرض صوفي لمجموعة عبد الرزاق معالج.



ويشتمل برنامج الدورة الثانية لمهرجان ليالي المحمدية الذي يحتضنه معلم قبة الباي بالمحمدية وينظمه كل من المعهد العمومي للموسيقى والرقص بحمام الأنف والمعهد العمومي للموسيقى بالمحمدية على أربعة عروض موسيقية تنطلق يوم 14 أفريل بعرض للفنان بهاء الدين بن فضل بعنوان Les notes chaudes



وتتواصل يوم 15 أفريل مع عرض لأمينة البقلوطي بعنوان les voix lyriques de Ben Arous ويوم16 أفريل مع عرض للفنان يوسف الرياحي والشاعر الغنائي الجليدي العويني بعنوان أشعار وأنغام وتختتم السهرات الموسيقية للمهرجان يوم17 أفريل بعرض أوركسترا المعهد بقيادة الأستاذ أشرف بالطيبي.



جدير بالذكر أن جميع عروض المهرجان تشهد مشاركة تلاميذ وأساتذة المعهد العمومي للموسيقى والرقص بحمام الأنف والمعهد العمومي للموسيقى بالمحمدية.



