5955 عملية مراقبة صحية على المنتجات الغذائيّة، خلال الأسبوع الأوّل من رمضان، تسفر عن حجز 108.226 طنا منها ( الهيئة الوطنية)

قامت فرق المراقبة الرّاجعة بالنّظر للهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة، خلال 5955 عملية مراقبة على المنتجات الغذائيّة، أمنتها في الأسبوع الأوّل من رمضان، بحجز 108.226 طنا من المنتجات الغذائية، واقتطاع 195 عينة من المنتجات الغذائية للتحليل، فضلا عن تحرير 202 محضر بحث في الغرض.



وحسب بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت، وتلقت (وات) نسخة منه، شملت عمليات المراقبة على المنتجات الغذائيّة، التي سجلت خلالها فرق المراقبة وضعيات عدم احترام متطلبات السلامة الصحية للأغذية ب447 محلاّ ، خاصة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المعروضة للبيع بمختلف الفضاءات والمحلاّت المفتوحة للعموم وبمواقع الإنتاج والخزن والبيع بالجملة بكامل ولايات الجمهورية.

وتوزعت كميات المنتجات الغذائية المحجوزة فعليا، بين6884 طنا من منتجات المخابز، و1595 كغ منتجات الألبان، و1735 كغ لحوم حمراء ومشتقاتها، و2664 كغ لحوم بيضاء ومشتقاتها، و1192كغ مصبّرات غذائية، بالإضافة إلى 36.756 طن نصف مصبرات، و52.871 طن توابل، ...

وكانت فرق الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة، قد شرعت في تنفيذ برنامج خصوصي لتكثيف أنشطة مراقبة السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية استعدادا لشهر رمضان منذ 20 فيفري 2023 وإلى غاية يوم 22 مارس2023، حيث تمّ التركيز على مواقع إنتاج وتحويل وخزن المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خاصة منها منتجات الألبان واللّحوم الحمراء والبيضاء ومشتقّاتها ومصبّرات منتجات البحر ونصف المصبّرات والعجين الغذائي ومنتجات الدرع والمواد الأوّليّة للمرطّبات ومحلاّت الخزن والبيع بالجملة.



وقد أسفرت عمليات المراقبة التي أنجزتها خلال فترة ما قبل رمضان والبالغ عددها 8470 عملية مراقبة، عن حجز فعلي لـ 271.305 أطنان من المنتجات الغذائية واقتطاع 211 عينة من المنتجات الغذائية للتحليل وتحرير 60 محضر بحث فضلا عن حجز 69.740 طنا و608121 لترا من المنتجات الغذائية وقتيا للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك.

وتوزعت كميات المنتجات الغذائية المحجوزة فعليا خلال عمليات المراقبة التي أنجزتها الفرق الرقابية، خلال فترة ما قبل رمضان، والتي سجّلت 239 وضعية عدم احترام لمتطلبات السلامة الصحية للأغذية، بين 97.913 طنا من منتجات المخابز و36.342 طنا من مصبّرات منتجات البحر و15.172 طنا من نصف المصبّرات و9.692 طنا من لحوم الدواجن ومشتقاتها و41422 لترا من المياه المعلّبة.

وذكّرت للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغها، أن الفرق الرقابية التابعة لها تواصل تكثيف الأنشطة الرقابية للمنتجات الغذائية طوال شهر رمضان واتخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.







