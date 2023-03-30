تطاوين: موائد إفطارعديدة تستقبل عابري السبيل وضيوف الجهة والعائلات المعوزة ومحدودة الدخل

يتعزز المد التضامني في ولاية تطاوين خلال شهر رمضان الكريم ويتجلى في المساعدات التي يحرص الأهالي على تقديمها لمحدودي الدخل والمعوزين، وفي موائد الافطار التي تعددت هذه السنة وخاصة على طول الطريق الجهوية رقم 19 المؤدية الى ليبيا والقادمة منها.



وقد أعد الاهالي في مدينة رمادة وفي قرية قصر اولاد دباب وفي مدينة تطاوين عدة موائد افطار ونصبوا الطاولات ودعوا اليها عابري السبيل وضيوف الجهة الذين لا مقصد لهم فيها.

من جانبها، أقرت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي منذ بداية شهر رمضان توزيع 200 اكلة متكاملة يوميا على الفقراء والمعوزين في معتمديتي بني مهيرة والصمار، يتولى عدد من المتطوعين اعدادها وايصالها مع وجبة السحور لمستحقيها.

من جهة أخرى، اطلق فوج الجبال غمراسن للكشافة حملة "سنين دائمة" التي ينظمها للسنة الثالثة على التوالي لادخال الفرحة خلال هذا الشهر الكريم وايام العيد بجمع وتوزيع "حلويات رمضان" على العائلات محدودة الدخل والالعاب لابنائها من الاطفال بمناسبة عيد الفطر.









