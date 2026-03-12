تركيا: قاعدة إنجيرليك ليست أمريكية

وأوضحت الوزارة، على لسان المتحدث باسمها زكي آكتورك، أن وجود جنود أمريكيين في القاعدة لا يغير من تبعيتها لتركيا، خاصة أنها تضم أيضا أفرادا عسكريين من إسبانيا وبولندا وقطر.وقال المتحدث: "تقع قيادة قاعدة الطائرات النفاثة الرئيسية العاشرة، التابعة لقيادة القوات الجوية المقاتلة في إسكي شهير، في قاعدة إنجرليك بولاية أضنة. وتضم سرب طائرات إف-16، وسرب طائرات التزود بالوقود، وطائرات بدون طيار".وردا على سؤال: لماذا لم تستخدم منظومة إس-400 الموجودة لدى تركيا، لصدّ الصواريخ البالستية التي اخترقت الأجواء التركية، قال المتحدث: "تنفذ أنشطة الدفاع الجوي والصاروخي لبلادنا ضمن هيكل متعدد المستويات، بما يتماشى مع تقييمات التهديدات والاحتياجات العملياتية.. وفي هذا السياق، يحدد عنصر الدفاع الأنسب بالنظر إلى قواعد الاشتباك والوضع العملياتي الراهن".وأشار المتحدث إلى أن تركيا "تعد جزءا من منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة التابعة لحلف الناتو.. وتتألف هذه المنظومة من أجهزة استشعار الإنذار المبكر، ونظام قيادة وتحكم، وصواريخ اعتراضية".وأوضح أنه "عند رصد صاروخ باليستي، يختار النظام تلقائيا الصاروخ الاعتراضي الأنسب والأسرع، ويطلقه نظراً لسرعة استجابته الفائقة"، مضيفا أنه "تم تفعيل عناصر الدفاع الأنسب والأكثر فعالية، لمواجهة تهديد الصاروخ الباليستي الموجه إلى بلادنا، وتم تدمير الذخيرة بنجاح".وبخصوص نشر منظومة باتريوت في مالاتيا جنوب تركيا، قال زكي آكتورك إنه "في سياق الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تمكنت عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو من تحييد صاروخين باليستيين أطلقتهما إيران في أوقات مختلفة باتجاه بلادنا".مضيفا أنه "استجابة لهذه التطورات، وبالإضافة إلى التدابير الوطنية التي اتخذناها لضمان أمن مجالنا الجوي ومواطنينا، تم تفعيل آليات التشاور مع حلفائنا في الناتو بشكل فعال".وقال المتحدث إنه "في هذا السياق، يجري نشر منظومة باتريوت، التي طلبتها قيادة القوات الجوية المتحالفة التابعة لحلف الناتو في رامشتاين/ألمانيا، في مالاتيا، كعنصر مكمّل لمنظومة الدفاع الجوي".ووأوضح أن "حلف الناتو يعد تحالفا أمنيا يهدف إلى حماية المجالات الجوية والأراضي التابعة لحلفائه، وتعتبر تركيا، بموقعها الجيوسياسي وجيشها القوي ودورها المحوري على الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، أحد أهم عناصر هذه المنظومة".