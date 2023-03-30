صفاقس : اختتام فعاليات الدورة 12 لمهرجان الكمنجة بتتويج 10 فائزين من بين 57 مشاركا

بعرض موسيقي رائع أمنه الفنان "أنيس القليبي "، رقصت له آلة "الكمان" واستمتع به رواد المسرح البلدي بصفاقس، اختتمت في سهرة الأربعاء، فعاليات الدورة 12 لمهرجان الكمنجة، التي حملت اسم الفنان عازف آلة الكمنجة "الحبيب درقاش "، وأقيمت من 27 إلى 29 مارس الجاري، وذلك ببادرة مشتركة من دار الثقافة ساقية الدائر والمعهد العمومي للموسيقى والرقص "علي الحشيشة " بصفاقس.



وقد آلت الجائزة الأولى للمشاركين في مستوى الإبتدائي مناصفة بين التلميذ "يوسف بوعزيز " و"لجين السبوعي "، أما الجائزة الثالثة فقد كانت من نصيب التلميذ " أحمد سلام.

وفي المستوى الإعدادي، آلت الجائزة الأولى الى التلميذ طارق الزواري، أما الجائزة الثانية فقد أحرزها التلميذ إلياس الشرباء من قابس.

وفي المستوى الثانوي، آلت الجائزة الأولى للتلميذ حسام بن صالح، والجائزة الثانية للتلميذة، دنيا الحاج قاسم، أما الجائزة الثالثة فقد آلت للتلميذة، آية الزبيدي.

أما في مستوى التعليم العالي فقد كانت الجائزة الأولى من نصيب الطالب،معتز الشابي، من توزر، في حين تحصلت الطالبة، هناء كانون، على الجائزة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الجملي للمشاركين في الدورة الثانية عشر لمهرجان الكمنجة، 57 مشاركا من مختلف الأعمار والمستويات الموسيقية، وقد أوصى رئيس لجنة التحكيم الأستاذ، نبيل الزواري، بأن تكون المشاركات في الدورات اللاحقة حسب المستويات الموسيقية فقط.



