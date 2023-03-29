اخراج مركب صيد غرق بالمياه الإقليمية الى ميناء الصيد البحري بجرجيس

نجح عدد من البحارة ومن الغطاسين بالتنسيق مع الحرس البحري بجرجيس في اخراج مركب صيد غرق منذ يومين بالمياه الاقليمية على بعد 20 ميلا من ميناء الصيد البحري بجرجيس، ببادرة من جمعية البحار التنموية البيئية. والجدير بالذكر ان حادثة غرق مركب الصيد لم تسجل خسائر بشرية.ووصل مساء، الإربعاء، الى ميناء الصيد البحري بجرجيس المركب الغارق تقوده احدى مراكب الصيد التسع، التي خرجت منذ فجر، الإربعاء، ومرافقة الحرس البحري الى مكان غرق المركب بعد الإستعداد لمثل هذه العملية وبتظافر كل الجهود تمكنوا من اخراجه بنجاح.وحسب معتمد جرجيس، عبد السلام بوعزيز، فان 9 مراكب صيد ومجموعة من الغطاسين تطوعوا لاخراج المركب وايصاله الى الميناء بالتنسيق مع الحرس البحري مضيفا ان هذا المركب الذي غرق بسبب تسرب المياه الى داخله يتطلب اشغال صيانة ستتم بالميناء.وللتذكير فان مركب الصيد البحري غرق بالمياه الاقليمية على بعد 20 ميل من ميناء الصيد البحري بجرجيس وكان على متنه طاقمه الذي يتكون من 5 بحارة قام بنجدتهم مركب صيد تفطن اليهم.