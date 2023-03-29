تونس تشارك في المعرض الدولي للمواد الأولية ومواد التجميل من 28 الى 30 مارس 2023 ببرشلونة

تشارك تونس، في المعرض الدولي للمواد الأولية ومواد التجميل "ان كوسميتكس"، الذي تحتضنه مدينة برشلونة الإسبانية، من 28 الى 30 مارس 2023.



وأكد مركز النهوض بالصادرات، الأربعاء، مرافقة ست مؤسسات تونسية للمشاركة في هذه الدورة وتقديم منتوجات متميزة في نوعيتها تتضمن خاصة الزيوت النباتية ومياه الورود.



وتهدف هذه المشاركة الى التعريف بالعرض التونسي من المكونات والمواد المستخرجة من النباتات الطبيعية وتثمين عرض مختلف اصناف المنتوجات البيولوجية واستكشاف فرص جديدة التي يتيحها مجال التجميل.



وأشار مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ له، الى تنظيم ورشة عمل يوم 7 مارس 2023، بالشراكة مع برنامج السويسري لترويج الواردات، لاحكام استعداد العارضين في هذه الدورة من خلال اطلاعهم على متطلبات وحاجيات السوق الأوروبية والطرق الكفيلة بتحديد الحرفاء المحتملين. ولفت، كذلك، الى تكوين بعثة توجيهية لفهم توجهات وخصائص هذا المجال.



وساهم هذا المعرض الدولي في فتح المجال أمام العارضين للتعرف على الشهادات التي تشترط السوق الأوروبية استخراجها من مختلف هياكل الإصدار المشاركة، علاوة على تبادل الخبرات في المجال.



ويضم المعرض العالمي "ان كوسميتكس" أهم الفاعلين في عالم مستحضرات التجميل بمشاركة حوالي 800 عارضا دوليا للمكونات والعطور ومعدات المخابر وأكثر من 9300 مصنعا لمستحضرات التجميل. وتخول التظاهرة الفرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات الابتكارات في المجال والتطورات الجديدة في تركيبة المستحضرات.



