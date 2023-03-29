بعد التعافي من اصابة .. نعيم السليتي يعود الى تدريبات الاتفاق السعودي

شهدت تدريبات نادي الاتفاق السعودي امس دخول التونسي نعيم السليتي في التدريبات الجماعية للنادي .



ورفع الأسباني انطونيو كازولا مدرب نادي الاتفاق من درجة تحضيرات فريقه في التدريبات مساء يوم الثلاثاء تحضيرا لملاقاة فريق التعاون يوم الأحد 9 افريل القادم في القصيم ضمن منافسات الجولة الـ 22 لبطولة السعودية لموسم 2022/23 .



وكان الفريق استانف تدريباته مساء يوم الأحد بعد الراحة التي تمتع بها الفريق . وشهدت الحصة التدريبية انتظام الدولي التونسي نعيم السليتي في برنامج التاهيل البدني .

وغاب نعيم السليتي لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم والاتفاق السعودي عن الملاعب لمدة تناهز شهرين بسبب إصابة في وتر العضلة الضامة بعد ان خضع إلى فحوص في المراكز الصحية بألمانيا وفرنسا والإمارات لتشخيص الإصابة التي استوجبت تدخلاً جراحياً في أحد المراكز الصحية بالإمارات.



وغاب اللاعب نعيم السليتي عن قائمة مدرب المنتخب الوطني جلال القادري لخوض مقابلتي الجولتين الثالثة والرابعة ضمن تصفيات كاس امم افريقيا 2024 (المجموعة العاشرة) .



