بعد التعافي من اصابة .. نعيم السليتي يعود الى تدريبات الاتفاق السعودي

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 11:28 قراءة: 0 د, 44 ث
      
شهدت تدريبات نادي الاتفاق السعودي امس دخول التونسي نعيم السليتي في التدريبات الجماعية للنادي .

ورفع الأسباني انطونيو كازولا مدرب نادي الاتفاق من درجة تحضيرات فريقه في التدريبات مساء يوم الثلاثاء تحضيرا لملاقاة فريق التعاون يوم الأحد 9 افريل القادم في القصيم ضمن منافسات الجولة الـ 22 لبطولة السعودية لموسم 2022/23 .

وكان الفريق استانف تدريباته مساء يوم الأحد بعد الراحة التي تمتع بها الفريق . وشهدت الحصة التدريبية انتظام الدولي التونسي نعيم السليتي في برنامج التاهيل البدني .
وغاب نعيم السليتي لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم والاتفاق السعودي عن الملاعب لمدة تناهز شهرين بسبب إصابة في وتر العضلة الضامة بعد ان خضع إلى فحوص في المراكز الصحية بألمانيا وفرنسا والإمارات لتشخيص الإصابة التي استوجبت تدخلاً جراحياً في أحد المراكز الصحية بالإمارات.

وغاب اللاعب نعيم السليتي عن قائمة مدرب المنتخب الوطني جلال القادري لخوض مقابلتي الجولتين الثالثة والرابعة ضمن تصفيات كاس امم افريقيا 2024 (المجموعة العاشرة) .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264084



En continu...

Toutes les news...
Mosaique
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 29 مارس 2023 | 7 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:08 18:41 15:56 12:31 06:10 04:43
Babnet
19°
 Babnet22° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-828°-1128°-1324°-1316°-11
  • Avoirs en devises
    22013,5

  • (28 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32662 DT        1$ =3,08633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mars)   612,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    