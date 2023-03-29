الدورة 26 لمهرجان المدينة بصفاقس من 30 مارس الى 18 افريل

يعيش عشاق السمر وليالي رمضان بصفاقس من 30 مارس الجاري الى 18 افريل القادم، على وقع مهرجان المدينة في دورته السادسة والعشرين الذي تنظمه جمعية المدينة للثقافة والفنون بصفاقس بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.



وسيكون الافتتاح الرسمي للنسخة الجديدة لمهرجان المدينة بصفاقس، يوم 30 مارس الجاري بالمركب الثقافي محمد الجموسي، مع عرض فني تحييه الفنانة التونسية العربية، يسرى محنوش، لتختتم يوم 18 افريل القادم بعرض فني تونسي بامتياز يؤثثه كل من الفنانة، نبيهة كراولي، صحبة الفنانين، عدنان الشواشي، و، شكري بوزيان، وذلك بالمسرح البلدي بصفاقس. وتتميز الدورة بانفتاحها على الوسط الفني في القطاع الموسيقي، وفق ما افاد به مدير المهرجان، النوري الشعري، في تصريح لـ/وات/.



وبين الافتتاح والاختتام، تراوح عروض الدورة 26 لمهرجان المدينة بصفاقس، بين العطور الفنية الطربية التونسية، منها السهرة الفنية التي ستحييها الفنانة، رحاب الصغير، يوم 3 افريل بدار المحامي، وعرض الفنان، مهدي العياشي، رفقة مجموعة الكروان للمالوف، المبرمج ليوم 7 افريل بالمركب الثقافي محمد الجموسي، وعرض الفنان، احمد الرباعي، والفنانة، نهى رحيم، رفقة مجموعة ميامي، يوم 8 افريل، والتخميرة التونسية في اليوم الموالي، وعرض اصحاب المدينة للفنانين، رياض الشابي، وحسن ناجي، يوم 5 افريل، وعرض الحضرة والنوبة للشيخ مرشد بوليلة ورجال المدينة بسوسة، المنتظر احياءه يوم 14 افريل بالمركب الثقافي محمد الجموسي، وعطور الشام للقدود الحلبية من سوريا، المبرمجة ليوم 2 افريل، والمالوف تحييه فرقة اكادمية المالوف في عرضين متتاليين يومي 4 و11 افريل بالمركب الثقافي محمد الجموسي، فضلا عن سهرة حوار العزف على آلة القانون وآلة الكمان، يؤثثها كل من عازف القانون التركي، آب تاتش، وعازف الكمان، زياد الزواري، وذلك يوم 16 افريل القادم.



وللعروض المسرحية نصيب ضمن برنامج الدورة 26 لمهرجان المدينة بصفاقس، حيث سيكون عشاق الفن الرابع على موعد يوم 31 مارس الجاري، مع مسرحية "الجولة الاخيرة" اخراج حاتم الحشيشة، و"جعفور في نسخته الرمضانية" للفنان، جعفر القاسمي، كما حرصت ادارة مهرجان المدينة بصفاقس على تقديم لمسة وفاء لعدد من فناني الجهة، وذلك عبر تخصيص سهرة لتكريم كل من الفنان، عبد اللطيف العايدي، والفنان، جمال الشابي، يومي 11 و13 افريل.



