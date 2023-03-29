تونس تحتضن الدورة الـعاشرة لمعرض الحلال لدول منظمة التعاون الإسلامي  بقصر المعارض بالكرم من 31 ماي إلى 4 جوان 2023

تحتضن تونس الدورة الـعاشرة لمعرض الحلال لدول منظمة التعاون الإسلامي بقصر المعارض بالكرم من 31 ماي إلى 4 جوان 2023.



ويهدف المعرض،وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى تدعيم حصّة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حجم التجارة العالمية للمنتوجات والخدمات الحلال، وإلى ربط الشراكات التجارية والاستثمارية بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع في دول المنظمة.



وسيتولى تنظيم هذه التظاهرة، كل من المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية وشركة معرض تونس الدولي، تحت اشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات.



ومن المنتظر أن يحظى هذا الحدث باهتمام محلي وعالمي من قبل المهتمين بسوق الحلال. كما تعد الظاهرة فرصة لاستقطاب مجتمع الأعمال وهيئات تنمية التجارة والفاعلين الاقتصاديين في دول منظمة التعاون الاسلامي وفي العالم.



وستقام على هامش المعرض، عدّة فعاليات أهمّها تنظيم حلقة نقاش وتبادل الخبرات في مجال إصدار شهادات الحلال بين الدول العربية في المنظمة، وورشة تدريب على الوصول إلى الأسواق لفائدة التعاونيات النسائية، إلى جانب لقاءات الأعمال بين البائعين والمشترين للمنتجات الغذائية ومنتجات التجميل الحلال وزيارات ميدانية لشركات تونسية رائدة في هذا المجال.



وبالامكان الاطلاع على جميع المعطيات المتعلقة بالمشاركة في المعرض وعناوين التواصل مع الجهة المنظمة على الموقع الخاص بالمعرض على شبكة الانترنات على العنوان التالي: httpss://halalexpo-tunisia.com.tn/أو على صفحة الفيسبوك: httpss://www.facebook.com/halalexpotunisia.



