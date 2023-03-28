الدورة الخامسة من ليالي رمضان بسوسة من 31 مارس الى 15 افريل 2023

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 23:10 قراءة: 1 د, 31 ث
      
تنظّم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة الدورة الخامسة من تظاهرة "ليالي رمضان بسوسة" من الجمعة 31 مارس إلى السبت 15 أفريل 2023 حيث يحتضن المركز الثقافي محمد معروف بسوسة كافة العروض
ويتضمّن برنامج التظاهرة باقة من السهرات الفنية الرمضانية المتنوعة التي يغلب عليها الطابع الطربي إضافة إلى عروض صوفية ومسرحية
وتنطلق أولى عروض "ليالي رمضان" بعرض لفرقة الوطن العربي للموسيقى بقيادة المايسترو عبد الرحمان العيادي بمشاركة الفنان أحمد الرباعي والفنانة إيمان محمد
وسيكون الجمهور على موعد في سهرة يوم السبت 01 أفريل مع عرض لفرقة شيوخ سلاطين الطرب بمشاركة الفنانين السوريين محمد حمامي وحسام اللبناني ومحمد هباش
وتخصص سهرة يوم الخميس 06 أفريل لعرض شريط سينمائي "سبّق الخير" بطولة لطفي العبدلي وكمال التواتي وكريم الغربي إخراج قيس شقير
ويتخلّل العروض الغنائية والطربيّة التي تتميّز بها "ليالي رمضان" بسوسة عرض لمسرحيّة "ملاسين ستوري" يوم الجمعة 07 أفريل وهي من تمثيل بلال البريكي واخراج ريان القروي شركة بدعة للإنتاج
ويقدم الفنان احمد زيتون يوم السبت 08 أفريل عرضه الصوفي "القبّة" فيما يسهر جمهور المركز الثقافي يوم 9 أفريل مع عرض موسيقي طربي يجمع الفنان رؤوف عبد المجيد بالفنان كريم شعيب
ويسهر جمهور المركز الثقافي بسوسة في سهرة الأربعاء 12 أفريل مع عرض صوفي لفرقة عيساوية الشباب بسوسة بقيادة مرشد براهم
أما سهرة يوم الخميس 13 أفريل فتكون مع خرجة المدينة العتيقة بسوسة والتي يتخللها استعراض للفرق الصوفيّة وانطلاق الفرق من كل أبواب المدينة (باب الجبلي-باب الفينقة-باب الغربي-باب القبلي) في اتجاه ساحة سيدي يحي
وتستقطب ليالي رمضان بمدينة سوسة في سهرة الجمعة 14 أفريل عرضا لعازف القانون التركي Aytaç Dogan بمشاركة ألمع الموسيقيين والعازفين
وتكون سهرة الإختتام يوم السبت 15 أفريل مع عرض لفرقة نادي السنباطي للموسيقى العربيّة بمشاركة الفنان شكري عمر الحناشي
يذكر ان الدورة الخامسة من تظاهرة "ليالي رمضان بسوسة" تتتضمن تنظيم عدد الندوات والحوارات الفكرية والأدبية على غرار الندوة الفكرية التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية حول تجربة الأديب مصطفى الكيلاني

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