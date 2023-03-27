المنستير: تمويل 225 مؤسسة صغرى بالجهة ضمن مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"

أفاد م المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عادل الخليفي بأنّ ولاية المنستبر ستتمتع ضمن مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" لسنة 2023 بتمويل لفائدة 225 مؤسسة صغرى بالجهة حيث سيقع إسناد منحة على شكل هبة قدرها 15 ألف دينار لكلّ باعث شاب.

وبيّن في تصريح اليوم لمكتب "وات" بالمنستير أنّ التسجيل للاستفادة من هذا المشروع سيكون خلال ماي المقبل عبر منصة مخصصة للغرض. وستقيّم لجنة جهوية الترشحات تفاضليا بالنسبة إلى فئة المشاريع المتعلقة بالتوسعة أو فئة أفكار المشاريع أو مخططات الأعمال ثم ترفع بعد ذلك الملفات إلى اللّجنة الوطنية للمصادقة على تمويلها.

وسيقع تمويل مشاريع صغرى في قطاعات الصناعات التقليدية، وتثمين منتوجات البحر، وغيرها. وينتظر أن تحظى المشاريع الصغرى المنتصبة أو التي ستحدث بمتابعة إدارية وتكوين حسب حاجيات كلّ باعث مشروع لضمان ديمومة هذه المشاريع وفق ماذكره المندوب الجهوي في تصريحه.

ويشمل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" في نسخته الجديدة لسنة 2023 كلّ ولايات الجمهورية لتمويل ما يقارب 5200 مؤسسة صغرى من شأنها توفير 9 آلاف فرصة عمل وذلك بمعدل 225 مؤسسة بكلّ ولاية مع إسناد منحة قدرها 15 ألف دينار لكلّ باعث.

ويستهدف هذا المشروع الذي أطلقته وزارة التشغيل والتكوين بتمويل من البنك الدولي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة والذين لديهم سواء مؤسسات صغرى منتصبة ويرغبون في توسعتها أو الذين لديهم أفكار مشاريع أو مخططات أعمال قابلة للانجاز حسب ذات المصدر.

وكان مشروع "مبادرون" في نسخته الأولى (2019-2022) اقتصر على سبعة ولايات وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني.



