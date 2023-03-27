منوبة: حجز 3.9 طن "فارينة" مدعمة  في مخبزة، وتحرير 36 مخالفة يومي السبت والأحد

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يوم الأحد من حجز 3.9 طن "فارينة" مدعمة لدى مخبزة مصنفة بسبب استعمالها في صنع أنواع مختلفة من الخبز الرفيع وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجارة تحصلت عليها "وات".

وتم خلال العمل الرقابي الذي امنته يومي السبت والأحد 8 فرق رفع 63 مخالفة اقتصادية اثر القيام ب 442 عملية مراقبة للمحلات التجارية الناشطة في بيع المواد غذائية، والخضر والغلال، والدواجن والبيض، والأسماك، والفواكه الجافة، والمخابز والمرطبات،

وشملت المراقبة الاقتصادية الأسواق البلدية وتفقد عربات ووسائل نقل البضائع عبر الطرقات.

وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة وفق ذات المعطيات، بعدم إشهار الأسعار، وعدم الاستظهار بالفواتير والترفيع في الأسعار ومسك واستعمال آلة وزن غير قانونية وعدم مسك سندات النقل، والإخلال بتراتيب الدعم والامتناع عن البيع، وعدم تسليم فواتير، وعدم مسك سندات النقل، وتسليم فواتير بيع غير قانونية، ومسك وترويج بضاعة مجهولة.



كما تم خلال يومي السبت والاحد، عملية حجز صوري لـ 250 كلغ من الدجاج المذبوح مع توجيه 5 طن خضر (بسباس، قنارية وجلبانة) و3.75 طن من التفاح إلى سوق الجملة ببئر القصعة وإلزام ناقليها بالاستظهار لاحقا لمصالح الإدارة بما يفيد ذلك.







