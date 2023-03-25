سيدي بوزيد :"ولد الموجيرة" إصدار جديد للكاتب محمود الحرشاني

صدر مؤخرا عن منشورات موقع الثقافية التونسية للكاتب والإعلامي التونسي محمود حرشاني رواية جديدة في مائة صفحة باللهجة الدارجة التونسية بعنوان "ولد الموجيره ".



وتدور أحداث الرواية التي اختار لها الكاتب منطقة الوسط الغربي التونسي والعاصمة تونس مرورا بجهات أخرى مثل قابس والقيروان وسليانة وهي أماكن يأتي ذكرها في الرواية مع تصاعد الأحداث

ويمثل أبطال الرواية شرائح مختلفة من المجتمع التونسي بما فيها الشخصية المحورية في الرواية السبتي أو "ولد الموجيره" الذي قست عليه الظروف منذ ولادته بعد وفاة أمه وزواج والده من جديد ، ليفقد توازنه العاطفي وأصبح شبه منبوذ من سكان القرية ،في حين كانت الشخصية المحورية الثانية في الرواية التركي المتعجرف والقادم هو الآخر من مسقط رأس السبتي والذي فشل في دراسته واطرد من المدرسة.

ويعالج الكاتب في هذه الرواية مجموعة من القضايا في المجتمع التونسي ، خاصة منها التفكك الأسري والنزوح والهجرة غير النظامية ،وهي من القضايا الحارقة التي يعيشها المجتمع التونسي ليجعلها رواية تنبض بالحياة في كل فصل من فصولها الخمس والعشرين.



