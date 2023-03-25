قبلي: الشروع في تأمين سلسلة من المساعدات لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة حلول شهر رمضان

شرعت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبلي في تأمين سلسلة من التدخلات الاجتماعية لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل خلال شهر رمضان المعظّم.

وأوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، أحمد أحمد، اليوم السبت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المساعدات العينيّة تتمثل في طرد غذائي أو ما يعرف بـ"قفة رمضان" وتحتوي كمية من المواد الاساسية مثل السكر والزيت والكسكسي والطماطم والعجين الغذائي.

وستنتفع من هذه المساعدة حوالي 1700 اسرة مع استثناء العائلات المعوزة الحاملة لدفاتر علاج مجاني او المعروفة بالدفاتر البيضاء، ذلك ان وزارة الاشراف مكّنتهم من منح مادية تقدر بـ 120 دينارا تصرف على دفعتين الاولى في بداية شهر رمضان والثانية في أواخره، وفق ذات المصدر.

وأضاف أحمد أحمد أنه وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، على غرار جمعية "العون المباشر الكويتية"، سيتم توزيع 430 مساعدة في شكل طرود غذائية تحتوي أهم المواد الاساسية التي تحتاجها العائلات في الشهر الكريم، على ان يتم دعم هذا المجهود بـ 300 طرد غذائي سيؤمنها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في النصف الثاني من شهر رمضان تكون اقل نسبيا من حيث وزن كل طرد وسيتم توجيهها للعائلات التي لم تنتفع بالمساعدات الاولى.

وأشار إلى أن اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تنظّم طيلة هذا الشهر مائدة رمضان بمعدل 200 وجبة يومية تشمل أكلتي الافطار والسحور مقسمة على 80 وجبة بقبلي، و70 وجبة بدوز، إضافة الى 50 وجبة في سوق الاحد يتم تقديمها سواء على عين المكان ببعض المناطق او عبر تمكين عدد ممن يتعذّر عليهم التوجه لمكان انتصاب هذه الموائد من طرود تحتوي الوجبتين عن طريق توجه احد افراد عائلاتهم لهذا المكان، فضلا عن تولي مصالح التضامن الاجتماعي نقل بعض الوجبات لمستحقيها من المسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية في منازلهم عبر سيارة مخصّصة للغرض.





