النقل للسيارات استحوذت على حصة تقارب 10 بالمائة من سوق السيارات في تونس خلال سنة 2022

كشفت النقل للسيارات عن استحواذها على حصة 1ر10 بالمائة من سوق السيارات في تونس ، خلال 2022 من خلال بيعها 5621 سيارة في ظل ارتفاع رقم اعمالها بنسبة 5ر2 بالمائة.



وأضافت الشركة في بيانات مالية نشرتها على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس ان النتيجة الصافية التي حققتها سنة 2022 ، ارتفعت بدورها بنسبة 5ر16 بالمائة.

ودعا مجلس ادارة الشركة ، المساهمين الى جلسة عامة عادية ستعقد يوم 25 افريل 2023، للنظر والمصادقة على التقارير المالية وتقارير مراقبي الحسابات وعدة تقارير اخرى تتصل بالتسيير.



واقترح المجلس، الذي عقد اجتماعه يوم 21 مارس 2023، توزيع ارباح على المساهمين بقيمة 650ر0 دينار علما وان الشركة مدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس وبلغ سعر سهمها 500ر11 دينار وفق بيانات اقفال حصة الجمعة 24 مارس 2023 .







