سليانة: تخصيص 2000 مساعدة اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة و المحدودة الدخل

خصّصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة 2000 مساعدة اجتماعية عينيّة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة شهر رمضان، حسب المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة رضا البحريني.

وبيّن البحريني، في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المساعدات تتمثّل في "قفة رمضان" وتحتوي 20 كغ من المواد الغذائية و قارورة زيت و6 لترات حليب، شرعت اللجان المحلية بعد في توزيعها على مستحقيها بجل المعتمديات والبالغ عددهم 2000 منتفع.

ولفت إلى أن حصة معتمديات جنوب الولاية (معتمديات الروحية ومكثر وكسرى) بلغت 200 منتفع لكل معتمدية، فيما ستنتفع بقية المعتمديات بـ150 مساعدة لكل واحدة.

وأضاف البحريني أنه تم تخصيص 6 موائد إفطار بمعتمديات سليانة الشمالية والجنوبية لفائدة 80 منتفعا، ولفائدة 30 منتفعا بكل من الروحية والكريب وبوعرادة وقعفور، بقيمة جملية تقدر بـ55 ألف دينار.

و أشار إلى أن اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالجهة خصّصت أيضا كسوة العيد لفائدة 1300 منتفع من أبناء العائلات المعوزة و المحدودة الدخل ليتم توزيعها خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

و ذكر، في سياق آخر، أن جمعية العون المباشر خصّصت 650 مساعدة اجتماعية لفائدة عدد من المعتمديات والمركز النهاري لرعاية المسنين ومركز الدفاع والإدماج وجمعية المكفوفين.



