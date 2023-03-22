وأضاف ديلو خلال ندوة تضامنية اعلامية نظمتها اليوم الاربعاء هيئة الدفاع عن الموقوفين، بحضورعدد من افراد عائلات الموقوفين في القضية المعروفة "بقضية التآمر على أمن الدولة" أن القضاء يتعرض لضغوطات من أجل محاكمة المتهمين دون وجود جرائم ولا أدلة مضيفا "ان هيئة الدفاع ستستمر في الدفاع عن الموقوفين الى حين اطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم".من جهته عبر القيادي "بجبهة الخلاص الوطني" المعارضة عزالدين الحزقي، ووالد الموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة جوهر بن مبارك، اعتزازه بمن اعتبرهم "معتقلين يكتبون تاريخ النضال من أجل الديمقراطية".وأكدت كل من فايزة الشابي زوجة الموقوف عصام الشابي ومنية بن ابراهيم زوجة الموقوف عبد الحميد الجلاصي، أن زوجيهما، مظلومان ويقبعان في السجن من أجل ارائهم ومواقفهم ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكونا لهما يد في قضية تتعلق بأمن الدولة وانما هما ضحية "أوامر من السلطة السياسية التي اختنقت" .ومن جهته ركز الاعلامي رشيد خشانة الذي يترأس لجنة دعم ومساندة عصام الشابي في مداخلته على ما اعتبره " التصحر الاعلامي، ومعاقبة وسائل الاعلام التي تفضح السلطة الحالية، ودور الاعلام في مناهضة هذه السلطة".واعتبرت المحامية سعيدة العكرمي،زوجة الموقوف نور الدين البحيري، أن رئيس الجمهورية "عزل القضاة الشرفاء وترك بقية القضاة غير القادرين على النطق بكلمة لا، يرتعون في الجسم القضائي" مضيفة انها رفعت قضية منذ 17 فيفري الفارط ضد عدد من الأمنيين الذين اعتدوا بالعنف على نور الدين البحيري أثناء ايقافه ليلة 13 فيفري، "غير أن القضاء مازال الى اليوم لا يريد لا احالة القضية ولا حفظها" وفق تعبيرها .وشدد القيادي بجبهة الخلاص الوطني، عبد اللطيف المكي على أن قضية التآمر على أمن الدولة أتت في ظروف لم تتمكن خلالها السلطة السياسية من ايجاد حلول اقتصادية واجتماعية للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، وبعد أن استشعرت اشتداد الضغط عليها وتغيير موازين القوى معها، معتبرا ان ذلك سرع في اتخاذها قرارا بايقاف المعارضين.وأعلنت دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين وشقيقة الموقوف جوهر بن مبارك أن دائرة الاتهام ستنظر في استئناف رفض مطلب الافراج عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.ووصفت مصدق الموقوفين، بالقيادات السياسية، الذين تم "اعتقالهم من أجل أفكارهم"، مضيفة أنها لمحت شموخهم وصمودهم أثناء زياراتها لهم وأنها ستسعى الى محاسبة كل من يقف وراء ايقاف المساجين .