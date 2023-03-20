بطولة ميامي للتنس - انس جابر معفاة من خوض الدور الاول

بطولة ميامي للتنس - انس جابر معفاة من خوض الدور الاول

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 10:30 قراءة: 0 د, 18 ث
      
ستكون لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا معفاة من خوض الدور الاول لبطولة ميامي الامريكية للماسترز ذات 1000 نقطة.
وستلاقي انس جابر في الدور الثاني المترشحة من المباراة التي ستجمع بين البلجيكية مارينا زنيفسكا المصنفة 78عالميا ولاعبة قادمة من التصفيات.
وكانت انس جابر خرجت من الدور الثالث لبطولة انديان ويلز الامريكية امام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا المصنفة 103 عالميا.


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