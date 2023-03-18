بطولة الرابطة الاولى : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثانية لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم السبت:
السبت 18 مارس 2023:
ملعب باجة
الأولمبي الباجي صفر
اتحاد بن قردان 1 معز الحاج علي(2)
ملعب تطاوين
اتحاد تطاوين صفر
النجم الساحلي 1 اسامة عبيد(76)
الجمعة 17 مارس 2023:
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي صفر-صفر
الترتيب
1-النجم الساحلي 9 2 2 0 0 2 0
2-الترجي الرياضي 7 1 1 0 0 2 1
--الاتحاد المنستيري 7 1 1 0 0 1 0
4-اتحاد بن قردان 6 2 1 0 1 2 25-النادي الافريقي 5 2 1 1 0 1 0
6-النادي الصفاقسي 2 2 0 1 1 0 1
--اتحاد تطاوين 2 2 0 0 2 0 2
--الاولمبي الباجي 2 2 0 0 2 0 2
السبت 18 مارس 2023:
ملعب باجة
الأولمبي الباجي صفر
اتحاد بن قردان 1 معز الحاج علي(2)
ملعب تطاوين
اتحاد تطاوين صفر
النجم الساحلي 1 اسامة عبيد(76)
الجمعة 17 مارس 2023:
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي صفر-صفر
الترتيب
1-النجم الساحلي 9 2 2 0 0 2 0
2-الترجي الرياضي 7 1 1 0 0 2 1
--الاتحاد المنستيري 7 1 1 0 0 1 0
4-اتحاد بن قردان 6 2 1 0 1 2 25-النادي الافريقي 5 2 1 1 0 1 0
6-النادي الصفاقسي 2 2 0 1 1 0 1
--اتحاد تطاوين 2 2 0 0 2 0 2
--الاولمبي الباجي 2 2 0 0 2 0 2
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