بطولة الرابطة الاولى : النتائج و الترتيب

بطولة الرابطة الاولى : النتائج و الترتيب

Publié le Samedi 18 Mars 2023 - 16:59 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثانية لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم السبت:

السبت 18 مارس 2023:
ملعب باجة
 الأولمبي الباجي صفر
اتحاد بن قردان  1 معز الحاج علي(2)
ملعب تطاوين
اتحاد تطاوين صفر
النجم الساحلي  1 اسامة عبيد(76)

الجمعة 17  مارس 2023:
 النادي الصفاقسي - النادي الافريقي  صفر-صفر

الترتيب
1-النجم الساحلي 9 2 2 0 0 2 0
2-الترجي الرياضي 7 1 1 0 0 2 1
--الاتحاد المنستيري 7 1 1 0 0 1 0
4-اتحاد بن قردان 6 2 1 0 1 2 25-النادي الافريقي 5 2 1 1 0 1 0
6-النادي الصفاقسي 2 2 0 1 1 0 1
--اتحاد تطاوين 2 2 0 0 2 0 2
--الاولمبي الباجي 2 2 0 0 2 0 2


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