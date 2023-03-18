بطولة الرابطة الاولى : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثانية لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم السبت:



السبت 18 مارس 2023:

ملعب باجة

الأولمبي الباجي صفر

اتحاد بن قردان 1 معز الحاج علي(2)

ملعب تطاوين

اتحاد تطاوين صفر

النجم الساحلي 1 اسامة عبيد(76)



الجمعة 17 مارس 2023:

النادي الصفاقسي - النادي الافريقي صفر-صفر



الترتيب

1-النجم الساحلي 9 2 2 0 0 2 0

2-الترجي الرياضي 7 1 1 0 0 2 1

--الاتحاد المنستيري 7 1 1 0 0 1 0

4-اتحاد بن قردان 6 2 1 0 1 2 25-النادي الافريقي 5 2 1 1 0 1 0

6-النادي الصفاقسي 2 2 0 1 1 0 1

--اتحاد تطاوين 2 2 0 0 2 0 2

--الاولمبي الباجي 2 2 0 0 2 0 2





