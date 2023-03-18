بي هاش" بنك يفتح باب الترشح لمنصب متصرف بمجلس الادارة ممثلا لصغار المساهمين"

فتح "بي هاش" بنك باب الترشح لمنصب متصرف بمجلس الادارة ممثلا لصغار المساهمين الى حدود يوم 30مارس 2023 علما وان الخطة باتت ضرورية صلب مجلس الادارة وفق التشريعات المالية والبنكية التي تم اقرارها منذ سنة 2016



وتسعى الشركات وخاصة المدرجة بالبورصة الى الاستجابة الى قرارات وزارة المالية المنظمة لهيئة السوق المالية وللقرار عدد 23 لهيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 10 مارس 2020 المتعلق بضبط معايير تعيين مستقلين بمجلس الادارة ومجلس المراقبة



ويتعين على المترشح الى الخطة ان يتمتع بالخبرة العملية في المجال المالي والبنكي علما وان مصطلح "صغير المساهمين" يطلق على كل مساهم لا يمتلك بشكل فردي 5ر0 بالمائة من راس المال والمستثمرين المؤسساتيين الذين لا يمتلكون اكثر من 5 بالمائة من راس المال



وتنص القوانين المعمول بها في المجال البنكي وخاصة منشور البنك المركزي عدد 5 لسنة 2021 على ضرورة ان تضم تركيبة مجلس ادارة البنك ممثلا لصغار المساهمين وان لا يكون في حالة تضارب مصالح فعلية او محتملة.



ويمكن لكل راغب في الترشح سحب كراس الشروط المتعلقة بالخطة وتوفير الوثائق المتصلة بالخطة ومن بينها شهادة في عدد اسهم بي هاش بنك التي يملكها ووثائق تثبت عدم وقوعه تحت طائلة الافلاس او المنع من ممارسة نشاط ممثل صغار المساهمين



