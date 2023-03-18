بلاغ مروري بمناسبة العطلة المدرسية والاحتفال بعيد الاستقلال واستعدادا لشهر رمضان

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت بلاغا مروريا بمناسبة العطلة المدرسية والجامعية وتزامنا مع الاحتفالات بعيد الاستقلال والاستعداد لشهر رمضان المعظم، دعت فيه مستعملي الطريق إلى تجنب استعمال الوسائل الخاصة في التنقل بشوارع العاصمة خلال أوقات الذروة من الساعة العاشرة صباحا الى الرابعة بعد الظهر.





وأكد الوزارة ضرورة استعمال الوسائل الخاصة إلا في الحالات المتأكدة وعدم ركن السيارات بالصف الثاني وبالأماكن المبينة بعلامات منع الوقوف والتوقف واستعمال المأوى بالمحيط القريب لشارع الحبيب بورقيبة، على غرار مأوى شارع محمد الخامس ومأوى راضية الحداد ومأوى سنترال بارك.



ودعت إلى الالتزام بتطبيق قانون الطرقات واحترام مبادئ السلامة المرورية وخاصة منها، عدم الإفراط في السرعة والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة والتقيد بملازمة اليمين أثناء السير وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

كما دعت إلى استعمال حزام الأمان وعدم نقل ركاب على متن وسيلة غير معدة للغرض وعدم حمل أمتعة أو أشياء من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق والانتباه عند شق الطريق من قبل المترجلين.

ووضعت الوزارة الأرقام التالية للاتصال بها عند الضرورة، وهي 197 الأمن الوطني و17342787 و71343201 إدارة شرطة المرور و193 الحرس الوطني و71960448 المركز الوطني للارشاد للحرس الوطني.











