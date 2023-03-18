اللجنة الأولمبية الألمانية تطالب بالإبقاء على حظر رياضيي روسيا وروسيا البيضاء

قالت اللجنة الأولمبية الألمانية إنها تؤيد الإبقاء على حظر رياضيي روسيا وروسيا البيضاء لكنها عارضت أي خطط لمقاطعة أولمبياد باريس 2024 بسبب مشاركتهم.

وقادت أوكرانيا دعوة لحظر الرياضيين من روسيا وحليفتها المقربة روسيا البيضاء من المشاركة في أولمبياد باريس العام المقبل بعد أن قالت اللجنة الأولمبية الدولية في جانفي إنها منفتحة على إدراجهم كمحايدين.

كما هددت أوكرانيا بمقاطعة الألعاب حال السماح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة هناك. ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن.

وقالت اللجنة الأولمبية الألمانية في بيان "ما زلنا نؤيد حظر رياضيي روسيا وروسيا البيضاء ومسؤولي الرياضة في البلدين من المشاركة في المسابقات الدولية. يجب حرمان روسيا وروسيا البيضاء من الحصول على فرصة لإساءة استخدام هذه المشاركة من خلال نجاح الرياضيين في المسابقات الدولية لأغراض الدعاية للحرب".

وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا وروسيا البيضاء العام الماضي لكنها مترددة حاليا في استبعاد الرياضيين من الألعاب الأولمبية بالكامل خوفا من العودة إلى المقاطعات التي كانت سائدة في حقبة الحرب الباردة.



