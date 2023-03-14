وأوضح المنسق الجهوي لجمعية أ"طباء متطوعون" الايطالية، الحبيب الصيد، ان هذه القافلة التي تنتظم بدعم من شركة "بيرنكو" البترولية تحمل شعار "قلب ينبض" ستؤمن قرابة 100 عيادة طبية مجانية للاطفال الحاملين لامراض على مستوى القلب من مختلف ربوع ولاية قبلي، والذين تم تسجيلهم بالتعاون مع اطباء القطاعين العام والخاص من اجل تمكين اكثر عدد منهم من الانتفاع بخدمات هذه القافلة.وبيّن أنّ القافلة تضمّ 3 أطباء مختصين في أمراض القلب، الى جانب اطارين شبه طبيين، واطار تقني، وستؤمن عيادات صباحية ومسائية الى غاية يوم السبت المقبل للاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم 16 سنة ، مشيرا إلى انه سيتم العمل على تأمين المتابعة الطبية لعدد من الحالات الاجتماعية التي تتطلب تدخلات جراحية أو تأمين بعض الأدوية.وأشار الصيد إلى أن جمعية "أطباء متطوّعون" الايطالية تنفذ دوريا سلسلة من التدخلات الصحية والاجتماعية بالجهة، حيث أمّنت سنة 2022 قافلة طبية في أمراض العيون تحت شعار "عيون الصحراء"، استفاد بعياداتها المجانيّة حوالي 200 تلميذ وتلميذة بالجهة، مع تمكين عدد هام منهم من نظارات طبية، كما تم تقديم مساعدات في شكل مواد طبية وشبه طبية للمستشفى المحلي بدوز، علاوة على تمكين 8 أشخاص من منظوري جمعية الصم بدوز من سماعات طبية تتجاوز قيمة الواحدة منها 8 الاف دينار.وأضاف أن الجمعيّة قدمت خلال سنتي 2020 و2021 مساعدات اجتماعية لقبائل الربايع المقيمين بصحراء الجهة، فضلا عن تقديم مساعدات عينية للهيئة المحلية للهلال الاحمر بدوز، وتمكين المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنطقة من تجهيزات لبعث قاعة اعلامية.