القصرين : فريق طبي صيني يؤمن كامل اليوم عيادات مجانيّة للوخز بالإبر بالمستشفى الجهوي

يؤمن فريق طبي صيني، متكون من 5 أطباء قدموا من المستشفى الجامعي منجي سليم بتونس العاصمة، كامل اليوم الأحد، عيادات مجانيّة للوخز بالإبر، بقسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بالقصرين، موجهة لحوالي 80 مريضا بالجهة.



وتأتي هذه المبادرة، في إطار قافلة صحية نظمها المستشفى الجهوي بالقصرين، بالشراكة مع المستشفى الجامعي منجي سليم، وفق ما أفاد به (وات)، مدير المستشفى الجهوي بالقصرين البشير حاجي، مبينا أن المرضى المنتفعين بهذه العيادات يعانون من أمراض مختلفة كالتهابات العمود الفقري والشلل النصفي للوجه وأوجاع المفاصل والركبة ومرض الإبطن.



وذكر أن هذه القافلة، تعد الأولى من نوعها التي تزور الجهة وتقدم عيادات في مجال المداوة بالوخز بالإبر، مؤكدا أنها لاقت استحسان المرضى الحاملين لامراض الروماتيزم، الذين قدموا من مختلف معتمديات الولاية لتجربة هذه الطريقة التقليدية الصينية في العلاج، والتي تأكدت فوائدها الطبية العديدة على أعضاء الجسم .

وكانت قافلة صحية جراحية مجانية اخرى، قد حلت يومي 25 و26 فيفري المنقضي بالمستشفى الجهوي بالقصرين، واستفاد منها 70 مريضا من الجهة يتمتعون بشهادات علاج مجانية ومنخفضة التعريفة، نظمها القسم الجامعي لطب وجراحة العيون الجديد بالمستشفى الجهوي بالقصرين، بالشراكة مع نادي البصر بتونس وجمعية "العون المباشر" الكويتية.

وقد ثمن عدد من المرضى الوافدين على المستشفى الجهوي بالقصرين، في تصريحات ل (وات)، هذه المبادرة، وطالبوا بضرورة تحويل المستشفى الجهوي بالقصرين إلى مستشفى جامعي، حتى تتطور خدماته الصحية التي وصفوها ب "المتدهورة"، ويصبح قادرا على إسداء خدمات صحية لائقة.





