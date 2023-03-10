دشن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التونسية جوي هود مساء اليوم الجمعة بمعرض الكرم بالضاحية الشمالية بالبلاد، الجناح الخاص بالحرفيات والحرفيين الممول بقيمة 5.6 مليون دينار ضمن مشروع العمل التعاوني للصادرات الحرفية ACEA"" التابع لمنظمة "فاملي هلث إنترناشونال 360".



وأثنى السفير في تصريح إعلامي خلال حفل تدشين الجناح في إطار انطلاق الدورة 39 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بمعرض الكرم، على التعاون التونسي الأمريكي من أجل الترويج لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية وتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدّر قائمة الوجهات العالمية للصادرات الحرفية التونسية، إذ ارتفعت صادرات منتوجات الصناعات التقليدية التونسية إلى السوق الأمريكية خلال السنوات العشر الأخيرة من 1 مليون دينار لتبلغ 40 مليون دينار سنة 2023، حسب قوله.



واعتبر أن قيمة صادرات هذه الصناعات قابلة للارتفاع في السوق الأمريكية، مؤكدا أن السفارة الأمريكية ستسعى إلى مزيد دعم الحرفيين والنساء في المناطق النائية المهمشة للتعريف بمنتوجاتهن في الصناعات التقليدية والترويج لها فضلا عن تعزيز سلاسل قيمة الحرف اليدوية.



وبين السفير في تصريح لـ(وات) أن هذه المبادرة كانت أطلقت منذ سنة 2018 لفائدة الحرفيين والحرفيات في قطاع استخلاص الزيوت العطرية والطبية في شمال غرب البلاد التونسية والصناعات التقليدية من خشب الزيتون في كل من ولايات صفاقس وسيدي بوزيد بالإضافة إلى سجادات "المرقوم" و"الكليم" التقليدية في قابس وقفصة والفخار التقليدي في الكاف.



وأكدت عزيزة جمعي إحدى الحرفيات المشاركة في هذا المشروع عن مجمع "رقمة" لسجاد "المرقوم" التقليدي، في تصريح لـ(وات)، أن هذه المبادرة ستساهم في مزيد الترويج للمرقوم الذي يعكس الموروث الأمازيغي للمنطقة الجبلية توجان بولاية قابس

عبر الرموز الأمازيغية المنسوجة وهي إحدى الشواهد على الثقافة المحلية والأصلية للمنطقة.



وقالت إن المشروع ساهم من خلال الدورات التدريبية التي تلقتها في تطوير مهاراتها الشخصية في مجال الترويج والتسويق للمنتوج وتصديره بهدف تيسير النفاذ إلى السوق المحلية والعالمية.



وأشارت حدة الوسلاتي الحرفية في مجال الفخار التقليدي الطبيعي، إلى الصعوبات التي تتعرض إليها الحرفيات للترويج إلى الصناعات الفخارية، مؤكدة أن عملية صناعة الفخار التقليدي ليست هينة وتتطلب الكثير من الوقت والصبر.



ودعت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مشقة صناعة هذا المنتج عند تحديد السعر إما في السوق المحلية أو العالمية، معبرة عن سعادتها بالمشاركة بمنتوجاتها في المعرض.



وسيتم في إطار هذا المشروع إطلاق منصة رقمية "we craft" كنقطة بيع رقمية لهذه المنتوجات في السوق الأمريكية.







