رئيس الدولة: 'سيكون لنا سفير معتمد لدى الدولة السورية'

رئيس الدولة: 'سيكون لنا سفير معتمد لدى الدولة السورية'

Publié le Vendredi 10 Mars 2023 - 21:58 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في قصر قرطاج الجمعة 10 مارس 2023 عن مسألة التمثيل الدبلوماسي لتونس في سوريا، قائلا إنه ليس هناك ما يبرر ألاّ يكون لتونس سفيرا في دمشق بالجمهورية العربية السورية، وسفيرا لسوريا في تونس.

وأضاف رئيس الجمهورية ''مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، ونحن نتعامل مع الدولة السورية أما اختيارات الشعب فلا دخل لنا فيها إطلاقا..''

وتابع ''سيكون لنا سفير معتمد لدى الدولة السورية ولا نقبل أن تقسم سوريا إلى أشلاء ..''


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