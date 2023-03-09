التأمت مساء الأربعاء السهرة الثانية من الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية، ولم تكن هذه السهرة أقل شأنا من السهرة الافتتاحية لا من حيث الأعمال المقدمة والفنانين المشاركين ولا من حيث الحضور الجماهيري، كما كان ركح مسرح الأوبرا متوهّجا بجمالية بصرية عانقت الروعة والإبداع، وقد زاده متعة إبداع الموسيقيين وتوزيعهم المدروس فوق الخشبة بعناية فائقة، وكان الحضور الجماهيري الغفير في القاعة محفّزا للمغنين على التألق والإبداع.



وانطلقت في هذه السهرة الثانية من المهرجان (8 مارس) المسابقة الرسمية لجوائز "الأغنية الوترية" بتباري 4 متسابقين هم خامس الذوادي وأميرة عامر ومنير المهدي ومهدي عياشي، إلى جانب تقديم أغنية في مسابقة "الأنماط الجديدة" للمتسابق محمد علي شبيل.



وقبل تقديم عروض المتسابقين، كرّمت الهيئة المديرة للمهرجان برئاسة محمد الهادي الجويني قامات موسيقية في مجال الكلمة واللحن والغناء، وهم العازف جلول الجلاصي الذي تعذر حضوره وتسلمت التكريم نيابة عنه ابنته جيهان الجلاصي التي بعثت برسالة طمأنة للجمهور حول الوضعية الصحية لوالدها.



ومن المكرّمين أيضا الشاعر علي الورتاني الذي قدم أبياتا شعرية يتغنى فيها بالوطن، وكذلك الملحن القدير عبد الكريم صحابو الذي أبى إلا أن يؤدي مقطعين من أغنيتيْ "شمس النهار" و"صبرك مكتوب" رفقة الفنان محمد الجبالي الذي نشّط السهرة مع المنشطة أميمة العياري. كما شمل التكريم الفنانة عائشة وهي والدة الفنانة ليليا الدهماني، إضافة إلى الفنان جمال الشابي والملحن محمد عبيد والشاعر الغنائي أحمد زاوية والفنان الشريف علوي الذي تسلمت التكريم نيابة عنه زوجته الصحفية ريم شاكر.



وسجّلت هذه السهرة تكريم نقيب الفنانين المصريين مصطفى كامل وتولى تسليمه شهادة التكريم ودرعه، كاتب عام النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي.



وبما أن هذه السهرة قد خُصّصت أيضا لتكريم روح الفنانيْن محمد الجموسي ونعمة، فإن أغانيهما صدحت عاليا في مسرح الأوبرا بصوت الفنانيْن يسرى محنوش وصابر الرباعي. وقد أدت يسرى بحضور ركحي مميّز من أغاني نعمة "هدّي" و"هو يما" و"آش علينا". واختتمت حضورها بأداء أغنيتها الشهيرة "خديجة".



وغنّى الفنان صابر الرباعي باقة من روائع محمد الجموسي منها "ايه ولا لا" و"الفن الفن" و"غني شوية" و"كي جيتينا". ومن أغانيه الخاصة قدم صابر "يا حلوة". وفي كلمة مقتضبة، عبّر عن سعادته بحضوره ومشاركته مجددا في هذا المهرجان الذي توج فيه بجائزة الميكروفون الذهبي عن أغنية "صرخة" سنة 1997.



وفي ما يتعلّق بأغاني المسابقة، كانت الإطلالة الأولى على الركح للمغني خامس الذوادي الذي أدى "دنيا الحب" وهي من كلمات الشاعر بشير اللقاني وألحان حافظ العبيدي، ثمّ المغنية أميرة عامر بأغنية "أُعاتبكِ" من كلمات مصطفى بهيّة وألحان نجيب المسلماني وتوزيع: رياض الصمعي.



وأدّى المتسابق مهدي عيّاشي "غناية لبابا" من كلمات صلاح الدين بوزيان وألحان لطفي بوشناق. وغنّى منير المهدي "منايا" عن كلمات بشير اللقاني وألحان نجيب المسلماني وتوزيع منير الغضاب.



وضمن مسابقة الأنماط الجديدة، اختتم محمد علي شبيل السهرة بأغنية "مرايا" وهي من كلمات سيرين شكيلي وألحان وتوزيع محمد بن صالحة.



وجدير بالذكر أنه يمكن لجمهور مهرجان الأغنية التونسية التصويت واختيار متسابقهم المفضل لنيل "جائزة الجمهور" بعد انتهاء كل سهرة من خلال الموقع الرسمي للمهرجان www.chansontunisienne.tn





