وقفة احتجاجية أمام سجن النساء بمنوبة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح شيماء عيسى

نفّذ نشطاء في جبهة الخلاص الوطني ووجوه سياسية وعدد من زملاء وافراد عائلة الناشطة السياسية المودعة بالسجن شيماء عيسى، ظهر اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام سجن النساء بمنوبة للتعبير عن التضامن معها وللمطالبة بإطلاق سراحها ومحاكمتها محاكمة عادلة، وفق تصريح المحامية دليلة بن مبارك مصدّق لوات.



ووصفت شيماء عيسى بأنها "أول سجينة سياسية بعد الثورة أودعت السجن لتعبيرها عن رأي بكل حرية" ، مبينة أن جبهة الخلاص وعدد من الناشطين وعائلتها أرادوا إحياء اليوم العالمي للمرأة أمام السجن الذي تقبع فيه، "بعد أن تعذر عليها في هذا اليوم أن تحييه بكل حرية كعادتها مع سائر أحرار العالم".

ورفع المحتجون صور السجينة وعديد اللافتات للتعبير عن رفض "المحاسبات السياسية"، ورددوا شعارات منادية بالحرية لشيماء عيسى.

كما طالبوا إدارة السجن بتمكين عضو هيئة الدفاع عن السجينة ايناس الحراث من زيارة السجينة عيسى، حيث أكدت الحراث في كلمة خلال الوقفة رفض مطلب زيارة منوبتها اليوم، وقالت إنّ إدارة السجن أعلمتها بأنّه لا يمكن زيارة منوبتها، معتبرة ذلك "خرقا للقانون والإجراءات" .



