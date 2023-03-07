رابطة أبطال افريقيا.. الرجاء المغربي يتأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه على مضيفه حوريا الغيني (3-1)

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تأهل الرجاء المغربي تحت قيادة المدرب التونسي منذر الكبير إلى الدور ربع النهائي لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم ، عقب فوزه على مضيفه نادي حوريا كوناكري الغيني بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للبطولة.

وسجل أهداف الرجاء المغربي كل من وليد الصبار (د 6 و63) ، و محمد النهيري (د 42)، فيما سجل هدف الفريق الغيني بابي عبدو ندياي (د 70).
وأشهر حكم المباراة كاليلو تراوري الورقة الحمراء في وجه لاعب حوريا الغيني موسى كامارا (د 26)، وجمال حركاس لاعب الرجاء الرياضي (د 45+4) .
وفي مباراة أخرى في ذات المجموعة، فاز فريق سيمبا التنزاني على نادي فيبرس الأوغندي بهدف نظيف.
وعقب هذه النتيجة ، رفع الرجاء المغربي رصيده للنقطة ال 12 بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما على سيمبا التنزاني برصيد 6 نقاط ، وحوريا الغيني في المركز الثالث ب 4 نقاط ، فيما جاء نادي فيبرس الأوغندي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.







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