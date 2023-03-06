سعيّد: 'من كانوا يتبادلون التهم صاروا حلفاء.. ومدارج المسرح البلدي كشفت أنهم كانوا يتقاسمون الأدوار في باردو'

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 18:01 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تناول لقاء جمع اليوم الإثنين 06 مارس 2023 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، الوضع الأمني العام بالبلاد.

وقال بلاغ لرئاسة الجمهورية، إن رئيس الدولة أكد 'ضرورة فرض احترام القانون مع الاحترام الكامل للحقوق والحريات بالرغم من أن الذين كانوا يدّعون الاضطهاد ويتبادلون الشتائم والتهم صاروا اليوم حلفاء بل كانوا حلفاء ويتظاهرون أمام عدسات المصوّرين بأنهم أعداء'.

كما أكّد مجددا على تفكيك كل شبكات الفساد الذين أفسدوا وخالوا أنفسهم فوق كل مساءلة أو حساب.

وتابع 'وقد كشفت مدارج المسرح البلدي أنهم كانوا يتقاسمون الأدوار في باردو في مسرحية وُضعت فصولها على مقاس كل ممثل ممّن لا همّ لهم سوى السلطة والمال والعمالة للخارج'.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 262799

Fenac  (Tunisia)  |Lundi 06 Mars 2023 à 20h 03m |           
العربي ميموت كان على الكرسي السابقون والاحقون



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