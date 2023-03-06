المنستير: تقدّم مشروع تهيئة كرنيش القراعية بنسبة 45 في المائة (رئيس البلدية)

تقدّم تنفيذ مشروع تهيئة كرنيش القراعية بنسبة 45 في المائة وباعتماد قدره 2 مليون و800 ألف دينار، ومن المنتظر أن يتم استكمال الجزء الواقع قبالة الواجهة البحرية من هذا المشروع قبل انطلاق الموسم الصيفي، وفق ما أفاد به رئيس بلدية المنستير، المنذر مرزوق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



من ناحية أخرى، بلغ مشروع تعبيد الطرقات بالخرسانة الإسفلتية المدرج ضمن برنامج 2019 نسبة انجاز تقدّر بـ 65 في المائة بكلفة 1 مليون و320 ألف دينار، وسجّل تنفيذ هذا المشروع عدّة تعطيلات راجعة للمقاول في حين تقدم برنامج تعبيد الطرقات المبرمج على ميزانية 2020 بنسبة 75 في المائة وباعتماد قدره 2 مليون و450 ألف دينار، وبرنامج تعبيد الطرقات لسنة 2021 بنسبة 85 في المائة وبقيمة 1 مليون و95 ألف دينار، حسب رئيس البلدية.



وينتظر أن تعلن بلدية المنستير خلال الشهر الجاري عن طلب عروض لتنفيذ برنامج تجديد شبكة التنوير العمومي بالفوانيس المقتصدة للطاقة لسنتي 2020-2021 بقيمة 1 مليون و275 ألف دينار، وذلك على مستوى شوارع عليّ بورقيبة، وعمر ابن الخطاب بالحي الرابع، وروسبينا بالعمران، والحبيب بورقيبة قبالة معهد بورقيبة للفتيات سابقا، ومحمّد الصيادي، ونهج سباط عميرة بالربط بالمدينة العتيقة، والطريق الإلتوائية عدد3 في المنطقة السياحية.



وستنجز البلدية ضمن هذا المشروع تنويرا تجميليّا على مستوى جزء من الطريق المؤدية إلى المطار قبالة عدد من النزل الواقعة هناك وأين سيقع بناء محوّل، وستنطلق الأشغال على أقصى حدّ في أفريل المقبل، وفق المنذر مرزوق.

وخصّصت بلدية المنستير لمشروع تهيئة المسلخ البلدي 750 ألف دينار لانجاز القسط الأوّل منه وسيقع خلال الشهر الجاري إعلان طلب العروض الثالث لعدم تسجيل مشاركة أي مقاول في طلبي العروض السابقين، حسب ذات المصدر.



