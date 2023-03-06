الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 14:17 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستور على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال:

السبت 11 مارس 2023
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي بحمام الأنف
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - مكارم المهدية
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ المكنين
الملعب: يحدد لاحقا
الملعب القابسي - الجمعية الرياضية بجربة
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة - الملعب الرياضي الصفاقسي
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - نادي سبورتينغ بن عروس

الأحد 12 مارس 2023
المجموعة الأولى
في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى - جندوبة الرياضية
في ملعب المحمدية الاصطناعي
المستقبل الرياضي بالمحمدية - المستقبل الرياضي بوادي الليل
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - النجم الرياضي الرادسي
في الملعب البلدي ببنبلة
النادي الرياضي البنبلي - الشبيبة الرياضية القيروانية
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - الأمل الرياضي بالرقبة
في ملعب مصطفى الدوري
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بقابس

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