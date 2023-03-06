الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستور على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال:



السبت 11 مارس 2023

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار العمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي بحمام الأنف

في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - مكارم المهدية

في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ المكنين

الملعب: يحدد لاحقا

الملعب القابسي - الجمعية الرياضية بجربة

في ملعب قفصة المعشب

القوافل الرياضية بقفصة - الملعب الرياضي الصفاقسي

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - نادي سبورتينغ بن عروس



الأحد 12 مارس 2023

المجموعة الأولى

في ملعب المرسى المعشب

المستقبل الرياضي بالمرسى - جندوبة الرياضية

في ملعب المحمدية الاصطناعي

المستقبل الرياضي بالمحمدية - المستقبل الرياضي بوادي الليل

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - النجم الرياضي الرادسي

في الملعب البلدي ببنبلة

النادي الرياضي البنبلي - الشبيبة الرياضية القيروانية

في ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي أولمبيك مدنين - الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب مصطفى الدوري

الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بقابس



