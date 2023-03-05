ولاية نابل ولاية نموذجية في اعادة استعمال المياه المعالجة ثلاثيا وتثمينها

" ولاية نابل ولاية نموذجية في اعادة استعمال المياه المطهرة والمعالجة ثلاثيا وتثيمنها" هو التحدي الذي اختارت ان ترفعه ولاية نابل للسنوات الخمس القادمة معولة في ذلك على مقاربة جهوية متناغمة مع الخيارات الوطنية للتاقلم مع التغيرات المناخية ومجابهة ندرة الموارد المائية بالبحث عن حلول بديلة والتعويل على الموارد غير التقليدية.

لولاية نابل من المقومات التي تجعل من طموحها لان تصبح ولاية نموذجية في مجال تثمين المياه المعالجة هدفا قريبا المنال من ابرزها شبكة تعد 18 محطة تطهير من بينها ثلاث محطات تعتمد المعالجة الثلاثية ستتعز بمحطة جديدة (محطة التطهير تاكلسة التي انطلقت اشغالها بداية شهر جانفي) وبمجموعة من المشاريع لتوسعة عدد من المحطات الاخرى وتركيز المعالجة الثلاثية بها.

اكتسبت ولاية نابل خبرة كبيرة في اعادة استغلال المياه المعالجة من خلال تنفيذ عدد هام من المشاريع من ابرزها استغلال المياه المعالجة لري ملاعب الصولجان بالحمامات الجنوبية واستغلال المياه المعالجة للتغذية الصناعية للمائدة المائية بقربة ونابل والحمامات فضلا عن استغلال هذه المياه في الميدان الفلاحي خاصة لري الزراعات العلفية والزراعات الصناعية (التبغ) ولري الاشجار المثمرة على مساحة جملية تفوق 500 هك وباعتماد اليات مراقبة مستمرة لاعادة استعمال المياه المعالجة.

و قد وضعت بعد المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية برنامج عمل على المستوى القريب والمتوسط للترفيع ب500 هك اضافية في مساحات الاراضي السقوية المروية بالمياه المعالجة بمعتمديات منزل بوزلفة وتازركة وقرنبالية ومنزل تميم وقليبية والهوارية.

ويشكل برنامج الترفيع في عدد المحطات التي تعتمد المعالجة الثلاثية من 3 محطات الى 8 محطات بعد انجاز مشاريع التوسعة وتركيز معدات المعالجة الثلاثية وانطلاق استغلالها بالنسبة لمحطات دار شعبان الفهري وبالمحطة الجديدة تاكلسة وبمحطات التطهير منزل تميم وقليبية والحمامات الجنوبية رافدا هاما لانجاح برنامج تثمين المياه المعالجة ومضاعفة الكميات التي يعاد استعمالها خاصة وان المعالجة الثلاثية تؤمن مياه اكثر نقاوة وتفتح افاقا كبيرة لاعادة الاستعمال.

توفر محطات التطهير بولاية نابل نحو 28 مليون متر مكعب من المياه المعالجة ثنائيا وثلاثيا لكن الكميات التي يعاد استعمالها لا تتجاوز 4،4 مليون متر مكعب في السنة اي بنسبة 16 بالمائة. وتحرص ولاية نابل من خلال تنفيذ مشاريع تعزيز طاقة المحطات وتركيز المعالجة الثلاثية على مضاعفة الكميات التي يعاد استعمالها وتنويع مصادر الاستغلال.

"تطوير البنية الاساسية للتطهير لانجاح برنامج الترفيع في كميات اعادة استعمال المياه المعالجة"

تمتد شبكة التطهير بولاية نابل على طول 1500 كلم وتتكون من 18 محطة تطهير من بينها محطتين ريفيتين ومن 120 محطة ضخ وتعالج هذه المحطات نحو 28 مليون متر مكعب سنويا.

وستتعزز هذه الشبكة بمحطة التطهير الجديدة تاكلسة التي انطلقت اشغالها في شهر جانفي 2023 بتكلفة جملية تقدر ب35 مليون دينار ستؤمن بعد استكمال الاشغال ودخولها طور الاستغلال في اكتوبر القادم معالجة ثلاثية لحوالي 550 الف متر مكعب سنويا.

وبالتوازي مع انطلاق انجاز المحطة انطلقت المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في الاعداد لتنفيذ مشروع لتثمين المياه المعالجة ثلاثيا وتوجيهها لضيعة فلاحية تابعة لديوان الاراضي الدولية بتاكلسة.

محطات المعالجة الثلاية:

اما بالنسبة محطة التطهير دار شعبان الفهري التي انجزت سنة 1978 شهدت انجاز اشغال توسعة وتجديد بكلفة جملية فاقت 36 مليون دينار. وتستعد المحطة التي تشع على معتمديات نابل ودار شعبان الفهري وبني خيار للانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي لانتاج الكهرباء (اكثر من 45 بالمائة من حاجيات المحطة ) من الغازات الحيوية المتاتية من تخمير الحمأة.

وتتوقع مصالح الديوان للتطهير ان تنطلق المحطة التي تعالج يوميا نحو 18 الف مترم مكعب من المياه (ونحو 30 الف متر مكعب يوميا في فصل الصيف) في اعتماد المعالجة الثلاثية مباشرة بعد تشغيل وحدة انتاج الكهرباء من الغازات الحيوية وبعد فترة تجربة ستتواصل لمدة 6 اشهر من اجل توفير كل مستلزمات السلامة.

تعالج محطة التطهير تازركة الصمعة المعمورة التي انجزت سنة 2018 يوميا نحو 2000 متر مكعب من المياه (3500 متر مكعب في فصل الصيف) معالجة ثلاثية وتوجه المياه المعالجة لتغذية سبخة تازركة.

يعود بناء محطة التطهير قربة الميدة والتي ستربط قريبا بمدينة منزل حر الى سنة 2002 وتعالج يوميا 5000 متر مكعب (7000 متر مكعب في فصل الصيف) ويعاد استعمال المياه المعالجة ثلاثيا في تغذية المائدة المائية وفي تغذية سبخة قربة.

وستشهد الفترة القريبة القادمة انجاز مشروع لتهذيب وتوسعة محطة التطهير بقليبية وهي اول محطة تطهير انجزت في تونس سنة 1976 والذي رصدت له اعتمادات ب15 مليون دينار.

وستمكن الاشغال التي ستنجز بالمحطة بداية من الثلاثية الاولي لسنة 2024 من مضاعفة طاقة معالجتها للمياه من 8 آلاف الى 13 الف متر مكعب في اليوم ومن تركيز المعالجة الثلاثية.

ويتواصل بالجهة خلال هذه الفترة تجربة مشروع اعادة استعمال ما يقارب 3 ملايين مكعب سنويا من المياه المعالجة لري ملاعب الصولجان بمدينة الحمامات بعد تركيز محطة ضخ وشبكة تحويل المياه من محطة التطهير بالحمامات الجنوبية بتكلفة فاقت 11 مليون دينار.

وستشهد محطة التطهير بمنزل تميم من جهتها التي تعالج يوميا نحو 5000 متر مكعب من المياه في ذات الاطار تنفيذ مشروع لتركيز المعالجة الثلاثية للمياه بعد زيارة اداها وفد من البنك الافريقي للتنمية لهذه المحطة في شهر فيفري.

ويبقى تعزيز البنية الاساسية لمحطات التطهير خاصة عبر تركيز معدات المعالجة الثلاثية بكل محطات التطهير بولاية نابل هدفا تحرص السلط الجهوية على بلوغه خاصة عبر تكثيف جهود البحث عن التمويلات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج والتي قدرتها المصالح المختصة بنحو 30 مليون دينار بما سيمكن الولاية من بناء مقاربة تنموية بيئية جديدة تجمع بين المحافظة على البيئة والمحيط وتثمين المياه المعالجة باعادة استعمالها.



