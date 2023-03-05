سجلت حوادث المرور إلى حدود 1 مارس 2023، تراجعا بنسبة 02ر21 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنت.



وبلغ عدد الحوادث إلى حدود 1 مارس الجاري، 759 حادثا مقابل 961 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، في حين أن عدد القتلى الناتج عن هذه الحوادث قد شهدا ارتفاعا بنسبة 64ر22 بالمائة، ليبلغ عدد القتلى 195 شخصا مقارنة ب159 خلال السنة الماضية.



وتسببت هذه الحوادث في إصابة 1057 جريحا مقابل 1341 خلال السنة الماضية مسجلة تراجعا بنسبة تجاوزت 21 بالمائة.

وكشفت المعطيات التي نشرها المرصد أن السهو وعدم الانتباه يعدان السببين الرئيسيين لارتكاب الحوادث بنسبة 55ر37 بالمائة تليهما في المرتبة الثانية السرعة التي تسبب في ارتكاب 07ر16 بالمائة من الحوادث المسجلة إلى حدود غرة مارس الجاري.

وتمثل السرعة السبب الرئيسي في سقوط قتلى خلال هذه الحوادث بنسبة 72ر28 بالمائة في حين يمثل السهو وعدم الانتباه السببين الرئيسيين في سقوط جرحى بنسبة فاقت 31 بالمائة.

ولفت المصدر ذاته الى انعدم احترام الأولوية وشق الطريق والمداهمة وعدم ملازمة اليمين، هي، ايضا، من بين أهم المسببات الأخرى لارتكاب هذه الحوادث.









