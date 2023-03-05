تسجيل 430 مخالفة اقتصادية خلال شهر فيفري 2023 بولاية سيدي بوزيد

تسجيل 430 مخالفة اقتصادية خلال شهر فيفري 2023 بولاية سيدي بوزيد

Publié le Dimanche 05 Mars 2023 - 14:28 قراءة: 0 د, 46 ث
      
بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلها أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد خلال شهر فيفري 2023 ما يعادل 430 مخالفة، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة في تصريح لـ"وات".
وأشار عبادة إلى انه تم تسخير 123 فريق مراقبة أدى 2425 زيارة ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل.
وقد توزعت المخالفات على قطاعات الخضر والغلال (104) والمواد الغذائية (169) والدواجن والبيض (52) والمطاعم والمقاهي (15) والمخابز والمرطبات (17) والتبغ (14).

وتعلقت هذه المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية (68) والزيادة غير قانونية في الأسعار (111) وعدم إشهار الأسعار (97) وغياب الفوترة (81) والميترولوجيا (24) وإخفاء بضاعة (26).

كما تم حجز حوالي 11 فاصل 8 طن من الخضر والغلال و6150 بيضة و1 فاصل 92 طن من الفارينة المدعمة وأكثر من 5 أطنان من العجين الغذائي و22 طن من السداري و24 طن من الأسمدة الفلاحية و90 علبة سجائر و655 لتر من الحليب نصف الدسم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262726



En continu...

Toutes les news...
الأحد 05 مارس 2023 | 13 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:45 18:19 15:46 12:38 06:45 05:19
Babnet
14°
 Babnet15° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-718°-819°-921°-1224°-13
  • Avoirs en devises
    22220,1

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33288 DT        1$ =3,13826 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   1224,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   