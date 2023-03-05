تسجيل 430 مخالفة اقتصادية خلال شهر فيفري 2023 بولاية سيدي بوزيد

بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلها أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد خلال شهر فيفري 2023 ما يعادل 430 مخالفة، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة في تصريح لـ"وات".

وأشار عبادة إلى انه تم تسخير 123 فريق مراقبة أدى 2425 زيارة ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل.

وقد توزعت المخالفات على قطاعات الخضر والغلال (104) والمواد الغذائية (169) والدواجن والبيض (52) والمطاعم والمقاهي (15) والمخابز والمرطبات (17) والتبغ (14).



وتعلقت هذه المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية (68) والزيادة غير قانونية في الأسعار (111) وعدم إشهار الأسعار (97) وغياب الفوترة (81) والميترولوجيا (24) وإخفاء بضاعة (26).



كما تم حجز حوالي 11 فاصل 8 طن من الخضر والغلال و6150 بيضة و1 فاصل 92 طن من الفارينة المدعمة وأكثر من 5 أطنان من العجين الغذائي و22 طن من السداري و24 طن من الأسمدة الفلاحية و90 علبة سجائر و655 لتر من الحليب نصف الدسم.





