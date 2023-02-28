بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج والجولة التاسعة لمرحلة تفادي النزول

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة من مرحلة التتويج والجولة التاسعة من مرحلة تفادي النزول لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة :



السبت 4 مارس 2023

مجموعة التتويج

في قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي ( 16:00 س)

في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد

سعيدية سيدي بوسعيد - المولدية الرياضية ببوسالم ( 16:00 س)

في القاعة الأولمبية بسوسة :

النجم الساحلي - مستقبل المرسى ( 16:00 س)



مجموعة تفادي النزول

في قاعة علي حفيظ قرطاج

اتحاد قرطاج - فتح حمام الأغزاز ( 16:00 س)

في قاعة عيسى قليبية :

الأولمبي القليبي - نادي حمام الأنف ( 16:00 س)

في قاعة البجاوي بصفاقس:

جمعية اتصالات صفاقس - اتحاد النقل الصفاقسي ( 16:00 س)





