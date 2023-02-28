بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج والجولة التاسعة لمرحلة تفادي النزول

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة من مرحلة التتويج والجولة التاسعة من مرحلة تفادي النزول لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة :
السبت 4 مارس 2023
مجموعة التتويج
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي ( 16:00 س)
في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد
سعيدية سيدي بوسعيد - المولدية الرياضية ببوسالم ( 16:00 س)
في القاعة الأولمبية بسوسة :
النجم الساحلي - مستقبل المرسى ( 16:00 س)
مجموعة تفادي النزول
في قاعة علي حفيظ قرطاج
اتحاد قرطاج - فتح حمام الأغزاز ( 16:00 س)
في قاعة عيسى قليبية :
الأولمبي القليبي - نادي حمام الأنف ( 16:00 س)
في قاعة البجاوي بصفاقس:
جمعية اتصالات صفاقس - اتحاد النقل الصفاقسي ( 16:00 س)
السبت 4 مارس 2023
مجموعة التتويج
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي ( 16:00 س)
في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد
سعيدية سيدي بوسعيد - المولدية الرياضية ببوسالم ( 16:00 س)
في القاعة الأولمبية بسوسة :
النجم الساحلي - مستقبل المرسى ( 16:00 س)
مجموعة تفادي النزول
في قاعة علي حفيظ قرطاج
اتحاد قرطاج - فتح حمام الأغزاز ( 16:00 س)
في قاعة عيسى قليبية :
الأولمبي القليبي - نادي حمام الأنف ( 16:00 س)
في قاعة البجاوي بصفاقس:
جمعية اتصالات صفاقس - اتحاد النقل الصفاقسي ( 16:00 س)
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