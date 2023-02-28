الدورة الثانية لأيام الصورة الفوتوغرافية تنطلق يوم الأربعاء بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار

تحت شعار "الصحافة البناءة، سرديات جديدة عبر الصورة الفوتوغرافية" يحتضن معهد الصحافة وعلوم الإخبار بداية من غد الأربعاء وعلى مدى يومين الدورة الثانية لأيام الصورة الفوتوغرافية.

وتتمحور الدورة الجديدة من هذه التظاهرة التي تندرج ضمن مشروع IPSI COMJED

حول الطبيعة والمعمار والتراث والتصوير الإعلاني، وستكون متلقى لعرض ابداعات المصورين، ولتبادل الخبرات، حيث تتنوع ورشاتها ومحتوياتها.



ووفق هيئة تنظيم هذه الدورة التي يتولى تنسيقها الجامعي سفيان العبيدي، تعد هذه التظاهرة السنوية فرصة لعشاق التصوير الفوتوغرافي للقاء وللنقاش وتبادل الخبرات مع المهنيين في مواضيع مثل التصوير والفوتوغرافي والسرد الرقمي، والتصوير الفوتوغرافي للطبيعة والتصوير المعماري والتصوير التراثي والتصوير الإعلاني وغيرها من المواضيع التي سيتم طرحها. علما أن المشاركة مفتوحة للصحفيين والمصورين الفوتوغرافيين المحترفين والهواة.



وتشمل اشغال التظاهرة، ورشات تطبيقية ولقاءات مهنية تجمع المصورين الفوتوغرافيين المحترفين والهواة المهنيين بالطلبة، فضلا عن مداخلات علمية وحلقات نقاش، تهدف الى ادماج الطلبة في مسارات مهنية مختلفة، والى خلق فرص تواصل في المجالين الصحفي والاتصالي، مع توفير الجانب التكويني البيداغوجي للتمكن من تقنيات الصورة. وستتحول فضاءات المعهد في اليومين القادمين الى معرض فني يحتوي صور مبدعي التصوير الفوتوغرافي وتجربة طالبة باحثة حول استعمالات الصورة في السرديات الرقمية الجديدة.

وبالإضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية، توفر الدورة الجديدة ايضا، فرصة اللقاء مع المهنيين المعترف بهم دوليا، منهم المصور الفوتوغرافي بيار غاسان حول اصداراته الاربعة عن التراث الفني والمعماري في تونس وتجربته الابداعية.

للتذكير فإن الدورة التأسيسية للملتقى انتظمت في فيفري 2022، تحت شعار "الصورة تساوي الف كلمة " وشهدت مشاركة 22 مصورا ومصورة، وطالبا وطالبة ، أثثوا معرضا مفتوحا تضمن 400 صورة ، عكست مختلف الالوان والرؤى للمشاركين.

ن ع



