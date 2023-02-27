كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال الساعات 24 المنقضية

سجلت الفترة من السابعة من صباح أمس، الأحد، إلى السابعة من صباح، الإثنين، نزول كميّات من الأمطار على عدد من مناطق البلاد كان أهمّها بالنفيضة (13 مم) ومنزل بوزلفة (12 مم). في ما يلي الكميّات المسجلة بحساب الملميتر.



//ولاية المنستير// بنبلة 1 / قصيبة المديوني 1 / منزل النور 1 / جمّال 1 / معتمر 3 / الساحلين 1 / صيّادة/لمطة/بوحجر 1 / الوردانين 1 / سيدي بنّور 1 /



//ولاية القيروان// العلا 2 / عين جلولة 4 / العلم 5 / السبيخة 2 / الحاجب 1 / حفوز 3 / القيروان 2 / الشراردة 1 /



//ولاية المهدية// سيدي علوان 1 / بومرداس 1 / هبيرة 1 / شربان 1 /



//ولاية سوسة// سيدي الهاني 1 / هرقلة 10 / كندار 1 / أكودة 5 / القلعة الكبرى 3/ القلعة الصغرى 2 / النفيضة 13 /شط مريم 2 / حمام سوسة 1 / سيدي بوعلي 5 / بوفيشة 2 / مساكن 1 / سوسة 2 /



//ولاية سليانة// مكثر 1 / الروحية 1 / العروسة 1 / كسرى 2 / قعفور 1 / سيدي بورويس 3 / سليانة 2 / بوعرادة 2 /



//ولاية بن عروس// الخليدية 4 / بومهل 5 / فوشانة 4 / حمام الأنف 5 / المحمدية 3 / مرناق 6 / بن عروس 4 / المروج 4 / بئر الباي 3 /



//ولاية أريانة// أريانة 3 / روّاد 2 / المنيهلة 2 /



//ولاية تونس// تونس قرطاج 3 / سيدي بوسعيد 3 /



//ولاية نابل// بوعرقوب 9 / دار شعبان 6 / بني خيار 6 / دار علوش 3 / قرمبالية 7 / الحمّامات 4 / قربة 14 / تاكلسة 6 / الميدة 9 / منزل تميم 6 / حمّام الغزاز 11 / بني خلاّد 12 / منزل بوزلفة 12 / الهوّرية 3 / قليبية 8 / نابل 5 / سليمان 10 / أزمور 5 / بوشريك 8 / بوكريم 5 /



//ولاية زغوان// جرادو 3 / سد وادي الرمل 3 / عين عسكر 7 / مقرن 5 / بئر مشارقة 5 / الزريبة 6 / الناظور 2 /



//ولاية جندوبة// طبرقة 1 / بوسالم 1 / سد بوهرتمة 2 / جندوبة 2 / بلطة بوعوان 3 /



//ولاية باجة// نفزة 4 / قبلاط 1 / سد كسّاب 1 / باجة المحطّة 1 /



//ولاية الكاف// الدهماني 5 / قلعة سنان 2 / الطويرف 1 / ساقية سيدي يوسف 1 / نبر 1 / السرس 5 / الكاف 1 / القصور 4 / القلعة الخصباء 2 /



//ولاية القصرين// العيون 4 / فوسانة 2 / فريانة 3 / القصرين 3 / تالة 2 /



//ولاية توزر// حزوة 1 / دقاش 1 / نفطة 1 / توزر 2 /



//ولاية قفصة// زانوش 1 /



