نحو إعداد مخطط عمل للنهوض بأنشطة السياحة البحريّة والساحليّة المستديمة في جربة

ينظم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، يومي 2 و3 مارس 2023، ورشة عمل، بجزيرة جربة، بهدف تشريك السكّان في إعداد مخطط عمل للنهوض بأنشطة السياحة البحريّة والساحليّة المستديمة بالجزيرة.



وسيرتكز المخطط حول ثلاثة محاور تتعلّق بالتغيّرات المناخية وتآكل الشواطىء والنقل والقدرة على النفاذ إلى جانب الممارسات الجيّدة لضمان سياحة مستديمة.



وتندرج الورشة في اطار مشروع "Co-Evolve4BG"، الرامي إلى تحليل والنهوض بالتطوّر المشترك للأنشطة البشريّة والأنظمة البيئية الطبيعية في المناطق الساحلية السياحية.



ويسعى مشروع "Co-Evolve4BG"، الذّي يتولّى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار الإشراف على تنفيذه، والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج IEV CTF حوض البحر المتوسط 2014 /2020، إلى تعزيز التنمية المستديمة للأنشطة السياحية على أساس مبادئ الإدارة المندمجة في المناطق الساحلية وتعزيز النمو الأزرق في كل من إسبانيا واليونان وإيطاليا ولبنان وتونس.



يذكر أن مشروع "Co-Evolve4BG" تم إطلاقه منذ سنة 2019 وهو جزء من مشروع أوسع يعرف بMed Coast for Blue Growth" (MC4BG)، الذّي تمّ اعتماده من الدول 43 للاتحاد من أجل المتوسط.



ويتكوّن إتحاد مشروع "Co-Evolve4BG"، من تسعة شركاء من دول البحر الأبيض المتوسط​​، بما في ذلك المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والوكالة الوطنية لحماية المحيط.

وفضلا عن إعداد مخطط عمل لأجل سياحة مستديمة، يسعى المشروع المذكور، خصوصا، إلى تطوير مجموعة أدوات (نوع من الدليل) تسمح بتحليل مستوى استدامة تنمية السياحة.

ويتولى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، في هذا الإطار، عمليّة التحليل المتعلّقة بجزيرة جربة. وسيتم، في وقت لاحق ، استعمال "مؤشر الاستدامة" لتقييم استدامة السياحة على مستوى المناطق النموذجية.





