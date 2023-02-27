وزير التربية: سنتوصل بالضرورة إلى اتفاق مع الطرف النقابي والمجلس الأعلى للتربية والتعليم سيشرف على برنامج الاصلاح التربوي

وزير التربية: سنتوصل بالضرورة إلى اتفاق مع الطرف النقابي والمجلس الأعلى للتربية والتعليم سيشرف على برنامج الاصلاح التربوي

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 12:04قراءة: 1 د, 3 ث
      
أكد وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الاثنين تواصل المفاوضات مع الطرف النقابي بخصوص مطالب الأسرة التربوية وعدم وجود انسداد في أفق الحوار بين الطرفين قائلا في هذا الصدد "سنصل بالضرورة إلى اتفاق ولا نؤمن بالفشل في التفاوض

وأقر محمد علي البوغديري في تصريح إعلامي على هامش زيارة تفقد أداها إلى المدرسة الابتدائية رواد 1 بولاية أريانة بمشروعية مطالب الأسرة التربوية مشيرا إلى أن تجاوز الوضع الذي تمر به البلاد حاليا سيمكن من إيجاد حلول في أقرب الآجال وتجاوز كل الإشكاليات بما يمكن من المحافظة على مصالح التلاميذ والمدرسين وتجاوز حالة الارتباك التي يمر بها الأولياء

وأضاف البوغديري أن الوزارة تؤمن بالحوار وفق مقاربة تشاركية وتتواصل مع النقابات ومع النقابيين الذين لهم من الحس الوطني ما يدفعهم إلى التوصل إلى حلول في أقرب الآجال

وبخصوص تعامل وزارة التربية مع "النقابة الوطنية للتعليم بتونس" التي تم الإعلان مؤخرا عن تكوينها أكد وزير التربية أن الوزارة "تؤمن بالتعددية النقابية ولكن هناك معايير للتمثيلية النقابية على أساس كمي ونوعي وهي معايير دولية ومن يستجيب لهذه المعايير فهو مرحب به حسب تقديره

وأفاد الوزير من جهة أخرى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة سيشرف على عملية إصلاح تربوي يشمل البنية التحتية والمؤسسات التربوية ويصل إلى البرامج والزمن المدرسي والتنشيط الثقافي وغيره من المسائل ذات العلاقة بالمجال التربوي.




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