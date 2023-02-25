وشارك في التجمّع النقابي، طلبة المعهد العالي للمسرح والموسيقى بالكاف ومنظوري الاتحاد بالجهة الذين ردّدوا شعارات تطالب باحترام الحريات والحق في التعبير وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وكذلك الالتزام بتطبيق كل الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة ومنها ما يتصل بتعديل الأجور.وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفّي في كلمة ألقاها بالمناسبة أن التجمعات التي نظّمها الاتحاد بكامل ربوع البلاد جاءت للردّ على التشويه الذي طال الاتحاد و تنكر الحكومة للالتزامات التي أمضتها مع المركزية النقابية ومنها اتفاق 14 سبتمبر الذي وقع بمقتضاه الترفيع في أجور الموظفين وكذلك العاملين في القطاع العاموعبّر الشفّي عن رفض الاتحاد لطريقة تطبيق الاتفاق في القطاع العمومي باعتبارها تمت ، حسب قوله، بصفة أحادية ، وهو ما وصفه بالتراجع من طرف الحكومة عن الاتفاق الأصليوعلّل الشفّي هذه التراجعات بالالتزام الحرفي الذي أمضته الحكومة مع صندوق النّقد الدولي ومنها رفع الدعم عن المواد الأساسية وخصخصة المؤسسات العمومية التي قال إن الاتحاد يتمسك بها ويطالب بإصلاحاها لتواصل لعب دورها الاجتماعي المعهود، على حد قوله.إثر ذلك خرج المشاركون في مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة ورفعوا خلالها شعارات تعبّر عن مساندة للاتحاد وتطالب الحكومة بتنفيذ تعهداتها وبعدم المساس باستقلالية العمل النقابي معبّرين عن رفضهم كل تشويه للمنظمة الشغيلة ورموزها وكل مساس بالحريات وفي مقدمتها حريّة العمل النقابي