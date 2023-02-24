القصرين : إصدار 26 بطاقة إيداع بالسجن في حق مهاجرين غير نظاميين

القصرين : إصدار 26 بطاقة إيداع بالسجن في حق مهاجرين غير نظاميين

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 19:43قراءة: 0 د, 23 ث
      
أصدرت ، النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين ، اليوم الجمعة ، 26 بطاقة إيداع بالسجن في حق مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل إجتياز الحدود خلسة وفق ما ذكره مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، رياض النويوي ، مساء اليوم في تصريح إعلامي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين قد أذنت سابقا بإيداع 71 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من بينهم طفلين اثنين أودعا في إصلاحية ولاية سيدي بوزيد.

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