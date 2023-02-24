انهى في ساعة متأخرة من ليلة امس الاربعاء، مجموعة من أطباء جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة، المتطوعون لاجراء عمليات جراحية لزراعة الوصلة الشريانية الوريدية (fistule) لفائدة 17 مريضا يعانون من القصور الكلوي، ومن المبرمج ان يؤمن ذات الطاقم، اليوم الجمعة، عمليات مماثلة ل21 مريضا اخر.



وتأتي هذه العمليات في إطار الحملة التحسيسية التي ينظمها المستشفى الجهوي بجندوبة، بهدف دعم مجهودات طاقمه الطبي والاستجابة للحاجيات الصحية لمرضى القصور الكلوي بالجهة ، ولتحسيس المواطنين باهمية التبرع بالكلى، الذي يمكن بفضله الاستغناء عن عملية تصفية الدم التى تتم بعد اجراء عملية الوصلة الشريانية الوريدية، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للصحة بجندوبة كوثر النهدي ل"وات".



