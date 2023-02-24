رابطة الأبطال الافريقية - الترجي التونسي من أجل الانتصار الثالث على التوالي وتعزيز موقعه في الصدارة ..

يسعى الترجي الرياضي التونسي عندما يلاقي غدا فريق الزمالك المصري انطلاقا من الساعة الخامسة مساءا في ملعب حمادي العقربي برادس ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية الى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي .



ويراهن الترجي الى تعزيز مركزه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ووضع قدم في الدور ربع النهائي.

وسيخوض اللقاء بمعنويات جد مرتفعة، وذلك بعد أسبوع من الفوز خارج القواعد على شباب بلوزداد الجزائري بنتبجة 1 – 0 ضمن مباريات الجولة الثانية، أعقبه تأهل مستحق للدور ربع النهائي لكأس تونس نسخة الهادي شاكر اثر الفوز على اتحاد بن قردان برباعية نظيفة.



و تبدو حظوظ الأحمر والأصفر وافرة منطقيا في كسب النقاط الثلاث لعدة اعتبارات، أهمها أسبقية الأرض والجمهور من ناحية، وفترة الانتعاشة التي يمر بها الفريق في الآونة الأخيرة من ناحية أخرى، حيث لم يعرف أبناء باب سويقة للهزيمة في آخر 12 مباراة خاضوها بين مسابقات محلية وقارية، وذلك مع تألق لافت للنظر للخط الأمامي الذي تمكن من تسجيل 25 هدف، فضلا على أنّ المباريات الست الأخيرة لم تقترن الا بالانتصارات.



ورغم حرص ممثل كرة القدم التونسية على مواصلة السلسلة الإيجابية، وفرض نفسه كأقوى المرشحين لنيل اللقب الافريقي للمرة الخامسة في تاريخه بعد سنوات 1994 و 2011 و 2018 و 2019، فانّه يبقى مدعوا لتوخي الحذر امام منافس عازم على العودة الى القاهرة بنتيجة إيجابية، وتدارك الوضع الذي يمر به في دور المجموعات اثر هزيمة مفاجئة على ميدانه أمام شباب بلوزداد بنتيجة 1 – 0 وتعادله سلبا في السودان مع نادي المريخ.



ولئن كان الزمالك يمر بفترة فراغ سواء كان على الصعيد المحلي حيث يحتل المركز الخامس في البطولة المصرية برصيد 32 نقطة وبعيدا بـ 8 نقاط عن غريمه الأزلي الأهلي المصري صاحب الصدارة، أو على الصعيد القارّي حيث لم يقدر على تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، فانّ ذلك لا يمنع من الإشارة الى أنّ زملاء اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري بمقدورهم ارباك حسابات الإطار الفني للترجي،والبحث عن احداث المفاجاة وذلك في ظل تواجد عناصر قادرة على صنع الخطر على غرار الجزيري وأحمد سيد زيزو متصدر هدافي البطولة المصرية.



وينتظر أن تشهد المباراة تنافسا كبيرا بين فريقين عريقين، وستتسم بصراع تكتيكي بين المدرب التونسي نبيل معلول و البرتغالي جوسفالدو وهما يدركان جيدا طبيعة الرهان ويعرفان خصائص كل فريق في حوار بين فريق أحمر وأصفر يريد ضمان صدارة المجموعة ووضع قدم بصفة مبكرة في الدور ربع النهائي، وآخر أبيض وأحمر يمني النفس في العودة الى دياره بنتيجة إيجابية والمحافظة على آماله في الترشح .وهو يملك رصيدا محترما في المسابقة التي توّج بها في 5 مناسبات في 1984 و 1986 و 1993 و 1996 و 2002.

ويذكر ان الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري سبق لهما ان تقابلاا في مسابقة رابطة الافريقية بشكلها الجديد والقديم، في 10 مناسبات، حيث تفوّق الترجي في 4 مباريات مقابل 3 للزمالك، بينما حسمت نتيجة التعادل 3 لقاءات، وقد سجل الترجي خلال هذه المواجهات 12 هدف مقابل 10 أهداف للزمالك.



وتعد مباراة إياب الدور النهائي للمسابقة عام 1994 ، والتي دارت بالملعب الأولمبي بالمنزه في 17 ديسمبر 1994 أشهر مباراة جمعت الفريقين، حيث شهدت على فوز الترجي الرياضي التونسي المعزز بالمدافع المرحوم الهادي بالرخيصة بنتيجة 3 – 1، و رفع اثرها أبناء باب سويقة أول ألقابهم الافريقية بقيادة فوزي البنزرتي.

وسيدير اللقاء بين الترجي التونسي و الزمالك المصري غدا الحكم المغربي رضوان جيّد.



الترتيب قبل الجولة الثالثة



نقاط لعب فوز تعادل هزيمة

1-الترجي التونسي 6 2 1 0 0

2-شباب بلوزداد 3 2 1 0 1

3-المريخ السوداني 1 2 0 1 1

الزمالك المصري 1 2 0 1 1



